Julian Zietlow hat es bereits mehrmals in seinen Instagram-Storys angekündigt: "Masken werden fallen." Nun hat er losgelegt - und kein gutes Haar an seiner Ex und deren Familie gelassen.

Damit könnte er sich keinen Gefallen getan haben - denn der Streit um das Sorgerecht für seine zwei Töchter wird so sicherlich nicht entschärft werden.

Julian Zietlow teilt gegen Alina Schulte im Hoff und Familie aus

Der ehemalige Unternehmer und Fitness-Influencer hat in diesem Jahr schon für einige negative Schlagzeilen gesorgt. Die Bild-Zeitung schrieb beispielsweise darüber, dass er in einer Drogen-Sekte in Thailand versumpft sei. Seine Fans waren zutiefst schockiert über seinen Wandel, wie inRLP.de berichtete.

Zietlow hat jetzt in einigen Instagram-Storys seine Sicht der Dinge dargelegt - und die hat es in sich. So bezeichnet Zietlow die Mutter von Alina Schulte im Hoff als "absolute Rabenmutter". Sie sei dafür verantwortlich, dass Alina eine "Hardcore-Narzisstin" geworden sei. Als Erstgeborene hätte die 36-Jährige von ihrer Mutter "nur auf die Fresse bekommen, nur Neid, nur Hass von der Alten".

Er bezeichnet Alina als Kontrollfreak, die "sich, ihre Emotionen, ihre Kinder, mich, alle möglichen Sachen kontrollieren" müsse. Auch Alinas Schwester Alexandra wurde von ihm heftig kritisiert. Sie sei eine "kleine, verwöhnte Göre". Laut Zietlow habe er ihr den "Weg geebnet" als Influencerin, doch sie zeige keinerlei Dankbarkeit.

Zietlow: "Hab diesen Dreck als Kind selber durchgemacht"

All dies könnte Zietlow in noch größere Schwierigkeiten bringen. Der Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder mit Alina Schulte im Hoff scheint bereits im Gange zu sein. Julian berichtet von einem Telefonat mit seinem Anwalt, der ihm geraten habe, nichts zu sagen, das von einem Richter oder dem Jugendamt gegen ihn verwendet werden könnte. Doch er betont: "Ich kann das nicht mehr." Er wolle sich nicht mehr den Mund verbieten lassen.

"Ich hab diesen Dreck als Kind selber durchgemacht, dass mein Vater mit irgendwelchen scheiß Bauklötzen mit mir und meiner Schwester spielen musste und andere zugeguckt haben, wie wir denn spielen", erzählt er weiter. In diese Situation wolle er seine Töchter nicht bringen.

Aktuell befindet sich der Influencer übrigens wieder mit seiner neuen Freundin auf Reisen und spricht sich für Drogenkonsum aus.

