Schlagerlegende Stefan Mross bei "Immer wieder sonntags": Seit 1995 begeistert die ARD-Musikshow "Immer wieder sonntags" die TV-Zuschauer. In der Sendung, die aus dem Europa -Park in Rust gesendet wird, treten bekannte Schlager-, Volksmusik- und Comedy-Starts auf. Seit 2005 übernimmt Musiker und Moderator Stefan Mross aus Oberbayern in der Live-Sendung die Moderation.

Seitdem kam es zu den ein oder anderen Pannen und Dramen. Mross` Privatleben war mit der Show zeitweise eng verflochten. Die DSDS-Kandidatin Anna-Carina-Woitchak trat im Juni 2016 als Gast in der ARD-Sendung auf. Nur wenige Monate später waren die beiden das Schlager-Traumpaar und die Sängerin wurde fester Bestandteil der Fernsehsendung.

Video zeigt unvergessliche Momente bei der ADR-Musikshow "Immer wieder sonntags"

Seit 2023 ist Woitschak jedoch nicht mehr Teil der Sendung und wird auch in der ersten Show in diesem Jahr mit keinem Wort erwähnt. Dafür ging der Moderator in der Live-Show ungeplant baden. Schon vor dem Start der aktuellen Saison wurde bekannt gegeben, dass Fans Stefan Mross bei der Live-Sendung künftig herausfordern können. Bei der dieswöchigen Challenge fiel der Moderator mitten in der Show ins Wasser. Den wohl unvergesslichsten Moment in der "Immer wieder sonntags"-Geschichte seht ihr oben im Video.

Alles zum Liebesdrama und Currywurst-Debakel von "Immer wieder sonntags" siehst du oben im Video von TZ Exclusive, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Archivbild