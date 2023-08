Fans dürfen sich auch im Jahr 2023 über zahlreiche Auftritte von Helene Fischer freuen. Auf und abseits der großen Bühnen fasziniert die 39-Jährige seit Jahren die Öffentlichkeit. Bei inrlp.de informieren wir über alle interessanten Geschichten rund um den im rheinland-pfälzischen Wöllstein aufgewachsenen Schlager-Star, in unserem neuen News-Artikel ab dem 3. August 2023.

Ältere Informationen zu Helene Fischer, ihren Konzerten und private Einblicke, findet ihr in unserem News-Artikel bis zum 2. August 2023.

22. August 2023: ZDF-Weihnachtsshow - Helene Fischer widerspricht Manager

Es bleibt ein spannendes Thema für alle Fans von Helene Fischer - die Weihnachtsshow im ZDF. Erst standen die Chancen ganz gut. Noch im Juli war von einem "Geheim-Plan" die Rede. Dann vor wenigen Tagen den Rückschlag. Der Manager der Schlagersängerin erteilte dem TV-Comeback eine Absage.

Die Aussagen von Uwe Kanthak ein echter Fan-Schock. Auf Nachfrage von inRLP.de gab es dann sogar ein Statement vom Sender. Das ZDF ließ damit aber weiter Fragen offen. Eine Antwort könnte jetzt Helene Fischer selbst gegeben haben.



Helene Fischer auf ihrer "Rausch"-Tour - alle Termine im Überblick

Die 39-Jährige trat am Samstag, 19. August, als Haupt-Act bei der Feier des von Küchen-Herstellers Nobilia in Gütersloh auf. Und sie hatte laut Bild-Zeitung eine hoffnungsvolle Nachricht zu verkünden. Laut dem Bericht soll Helene Fischer sich ziemlich deutlich zur TV-Show beim ZDF geäußert haben. Sie soll erklärt haben: „Die Chancen, dass meine Show dieses Jahr wieder stattfindet, stehen nicht schlecht. Ich freue mich sehr drauf …“

18. August 2023: Helene Fischer gilt als YouTube-Klickgaranten

Läuft bei Helene Fischer! Die Schlagerqueen, die aktuell in den Startlöchern steht für die weiteren Termine der "Rauch"-Tour, gehört in einer ganz bestimmten Kategorie zu den Top-Stars. Und darüber wird sich ganz sicher auch der Discounter-Riese Lidl freuen. Die 39-Jährige gehört im YouTube-Werbeclip-Ranking zu den besten.

Wie jetzt der Softwarehersteller Skylum in einer Auswertung offenlegt, kann Helene Fischer eine ganz beachtliche Anzahl an Aufrufen für ihre YouTube-Filme vorweisen. Zuletzt hatte sie bei einer Lidl-Werbung einen Sturz hingelegt - Fans feiern den Schlager-Star dafür.

Skylum

Skylum analysiert Werbespots des YouTube Ads Leaderboard aus den Jahren 2022 und 2023 in den Längen-Kategorien „superkurz”, „kurz” und „lang”

Zu dem Ranking schreibt das US-Unternehmen: "Jeden Monat werden die erfolgreichsten Werbevideos von dem YouTube Ads Leaderboard gekürt: Das Anzeigen-Ranking wird durch einen Algorithmus bestimmt, bei dem die Reichweite, durch organische sowie bezahlte Aufrufe, und die Zuschauerbindung berücksichtigt wird".

Helene Fischer bringt Lidl über 10 Millionen Aufrufe bei YouTube

Der unangefochtene Spitzenplatz im Gesamtranking aus allen Werbeclips wird dem Bericht nach von der Marke MySwitzerland mit ihrer Kampagne “Die unschlagbare Grand Tour of Switzerland” mit Anne Hathaway und Roger Federer mit 103.514.450 Gesamtaufrufen auf YouTube angeführt. Platz zwei geht hier an “Goal of the Century” von Hyundai mit Gesangseinlage der koreanischen Boyband BTS und dem britischen Fußballer Steven Gerrard (42.023.873).

Dritter wird der Werbefilm der Marke Asics mit dem deutschen Leichtathleten Richard Ringer mit dem Titel “Deutschlands Laufschuhmarke Nr.1” (16.789.278 Aufrufe) Und Helene Fischer?

Schlagersängerin Helene Fischer kommt mit Lidl und dem Spot "50 Jahre Lidl - Lidl Lotto" auf den sechsten Platz mit 10.302.954 Gesamtaufrufen auf YouTube. Zum Vergleich: Moderator Günther Jauch hat es mit seinem Lidl-Spot zur "Kreislaufflasche" nur 4,6 Millionen Aufrufe erzielt.

14. August 2023: Helene-Konzert in Köln - hier droht ein Verkehrs-Chaos

Da müssen sich die Fans von Helene Fischer wohl auf einiges einstellen. Ende August startet die zweite Hälfte der "Rausch"-Tour in Köln. Und hier wird's ungemütlich. Zumindest, wenn man auf einige Dinge rund um die Konzerte schaut.



Helene Fischer im TV - was das ZDF zu einer Show 2023 sagt

Wie berichtet, schießen die Hotelpreise in die Höhe. Helene Fischer und die Gamescom sorgen für heftige Kostenentwicklung in der Metropole am Rhein. Und jetzt droht auch noch ein Verkehrs-Problem.

Laut einem Beitrag des Nachrichtenportals t-online.de ist noch bis zum 8. September die Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln gesperrt. Heißt demnach: "Bei Langenfeld werden für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) neue Gleise verlegt. Außerdem seien unter anderem Brücken- und Weichenarbeiten geplant" - mit Folgen für alle Fans von Helene Fischer. Und eben auch für die Besucher der Gamescom.

Bahnverbindungen fallen komplett aus - ein Überblick

Bei der Anreise zu Helene und Gamescom wird den Fans viel abverlangt. Züge des RE1 und RE5 werden umgeleitet. Dazu entfallen die Haltestellen in Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte für beide Linien. Ein Überblick:

Züge des RE1 und RE5 umgeleitet

Haltestellen Düsseldorf-Benrath und Leverkusen Mitte enfallen für diese Linien

RE5 hält nicht an den Bahnhöfen Köln-Mülheim, Köln Messe/Deutz und Köln Hauptbahnhof

S6 fällt zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof und Köln-Mülheim aus

Schienenersatzverkehr mit Bussen wird eingesetzt

9. August 2023: Zeigt das Instagram-Foto den Ehering von Helene Fischers Partners Thomas Seitel?

Es wird wild spekuliert im Netz. Bei Helene Fischer ist das keine Seltenheit. Zuletzt hatte ja das Geburtstagsfoto mit einem kleinen persönlichen Einblick für Aufregung gesorgt, wie inRLP.de hier im News-Artikel am 7. August bereits berichtet hat. Jetzt könnte genau dieser Schnappschuss des Schlager-Stars ein weiteres aufregendes Detail aus dem Leben von Helene Fischer zeigen.

Immer wieder gab es Gerüchte um eine heimliche Hochzeit mit ihrem Partner Thomas Seitel. Auf dem Instagram-Foto ist an der Hand von Seitel ein Ring zu erkennen. Ein Ehering? Die Fans spekulieren unter dem Post auf einer Seitel-Fan-Seite (zunächst war das Foto in der Instagram-Story von Tänzerin Michelle Renee Derstine zu sehen): "Ehering an seiner Hand!", "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und zur Vermählung", "Ist da nicht ein Ring am rechten Ringfinger von Thomas?".

Passend zum Start in die zweite Hälfte ihrer "Rausch"-Tour Ende August 2023 in Köln, können sich Fans von Helene Fischer einen weiteren Termin im Kalender markieren. Wie im News-Bericht vom 25. Juli 2023 erwähnt, zeigt das ZDF eine umfangreiche Dokumentation über die Schlagerwelt - mit der 39-jährigen Sängerin. Titel der Sendung ist: "Lieder, Leid und Leidenschaft". "Lieder, Leid und Leidenschaft".

7. August 2023: Zum Geburtstag - Helene Fischer auf seltenem Foto zu sehen

Alles Gute zum Geburtstag, Helene Fischer! Die Schlagersängerin ist am 5. August 39 Jahre alt geworden. Und zur Überraschung aller Fans ist in den sozialen Netzwerken ein sehr persönliches Foto aufgetaucht. Wie unter anderem der Münchener Merkur dazu schreibt, stammt die Aufnahme von einer "Fanseite bei Instagram, die Thomas Seitel gewidmet ist".

Versteigerung beendet - Award von Helene Fischer bringt mehrere Tausend Euro

In einem Beitrag auf dem Portal t-online.de heißt es zum Foto wiederum: "Michelle Renee Derstine, Tänzerin beim Cirque du Soleil und Teil von Helene Fischers Tour, hat auf ihrem Instagram-Kanal ein Foto gepostet, das sie neben der Sängerin sowie deren Partner Thomas Seitel und einer weiteren Frau zeigt". Inzwischen ist es aus der Story aber wieder verschwunden. Das Foto und die Reaktionen zeigen aber, wie sehr sich die Fans auch über kleine Einblicke abseits der großen Bühnen freuen.

Über 200 Kommentare hat das Bild auf der Fan-Seite bekommen. "Ihr seid so ein schönen Paar...", "Ihr seid Lieblingsmenschen", "...tolle Show in Dortmund, Hand in Hand, so ein Gänsehautmoment für mich von dir und Thomas". Bei ihrem Auftritt in Dortmund im April dieses Jahres präsentierte Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel einen gemeinsamen akrobatischen Auftritt auf der Bühne.

3. August 2023: Helene Fischer liegt hinter Angela Merkel

Für Helene Fischer stehen die weiteren Termine der "Rausch"-Tour auf dem Programm. Ende August geht es los. Mit ihren Konzerten spielt die Sängerin nicht nur bei ihren Fans wieder in einer Top-Liga mit.

Es gibt aber auch einen Bereich, da gehört die Schlagerqueen nicht mal zu den Top 10. Hier liegt Helene Fischer sogar weit hinter der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel.

Preise für Autogrammkarten - Helene Fischer ist günstig zu haben

Wie die Bild-Zeitung in Zusammenarbeit mit Subsign ermittelt hat, gehen die Preise für Autogrammkarten von Stars, Sternchen und jeglicher Prominenz weit auseinander. Subsign ist ein Portal für elektronische Signaturen. Die Auswertung erfolgte demnach weltweit.

Einen echten Top-Preis mit seinen Autogrammkarten erzielt dabei der verstorbene Michael Jackson mit 1000 Euro. Auf Platz zwei liegt der ebenfalls verstorbene Freddy Mercury mit 500 Euro. Ex-Rennfahrer Michael Schumacher kommt immerhin noch auf 250 Euro.

Angela Merkel steht bei 105 Euro. Für ein Autogramm von Helene Fischer gibt es laut dem Bild-Beitrag nur 7 Euro. Immerhin Ex-Freund Florian Silbereisen (5 Euro) und Andrea Berg (2,50 Euro) liegen noch hinter ihr. Es gibt dem Artikel zufolge aber auch die absoluten Sammler-Höhepunkte. Hier wird's teuer:

John Lennons letztes Autogramm (Wert: 830 000 Euro)

Michael Jordans unterschriebene und getragene Air Jordans (Wert: 1,9 Mio. Euro)

Abraham Lincoln - unterzeichnete Emanzipationsproklamation, zur Abschaffung der Sklaverei (Wert: 3,3 Mio. Euro)

Unterschrift von Shakespeare - 400 Jahre alt (Wert: 4,5 Mio. Euro)

Vorschaubild: © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild