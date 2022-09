Für viele Fans ist es jedes Mal ein absolutes Highlight: Florian Silbereisen und Helene Fischer auf einer Bühne. Einige trauern dem einstigen Schlager-Traumpaar noch immer hinterher. So war es für die meisten ein echtes Fest, als die Schlagerqueen und ihr Ex erst beim großen Comeback und dann beim Riesen-Konzert der Sängerin in München wieder vereint waren.

Jetzt könnte sich der Wunsch nach einem gemeinsamen Auftritt der beiden Publikumslieblinge bald wieder erfüllen - zumindest wenn man Gerüchten Glauben schenkt.

Helene-Fischer-Album "Rausch (Live)" kommt im Oktober - ebenso wie eine bestimmte TV-Show

Das Live-Album "Rausch" von Helene Fischer war zunächst für den 14. Oktober angekündigt. Nun wurde der Release laut Amazon aber auf den 21. Oktober verschoben. Genau einen Tag bevor der große Schlagerboom im TV zu sehen sein wird. Durch die große Show führt natürlich kein Geringerer als Florian Silbereisen selbst.

Mit Blick darauf scheint es durchaus denkbar, dass Helene Fischer in der Sendung ihres Ex auftritt: Wenn nämlich "Rausch (Live)" am Tag zuvor herauskommt, wäre beides zeitlich perfekt aufeinander abgestimmt.

Fans würde die Vereinigung der beiden Schlagerstars auf der Bühne freuen, das steht außer Frage. Der MDR gibt sich zurückhaltend, was das Thema Schlagerboom betrifft: Auf Nachfrage der "tz" erklärt eine Referentin des Senders: "Möglicherweise wissen wir Mitte September mehr dazu." Derzeit liegen noch keine Informationen zur nächsten Ausgabe des Formats vor. Fans müssen sich also noch ein wenig gedulden.

