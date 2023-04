Helene Fischer: Verschobener Tournee-Auftakt vor begeisterten Fans

Schlagerstar hatte mit schlimmer Verletzung nach Probe zu kämpfen

Ob in der Luft oder umringt von Feuer oder Wasser - der Schlager-Superstar Helene Fischer begeisterte am Dienstag (11. April 2023) die rund 12.000 Besucher in der Barclays-Arena in Hamburg. Für sie selbst war der Auftakt ihrer Megatour - der ersten nach fünf Jahren Pause - auch ein besonderes Erlebnis, wie sie nach wenigen Songs sagte.

Update vom 12.04.2023: Schlagerstar äußert sich bei Konzert zu Verletzung - Fans machten sich Sorgen

"Es ist ein hochemotionaler Abend für uns heute." Das Team habe in den vergangenen Monaten sehr intensiv geprobt. Eine Verletzung der Sängerin hatte dann allerdings die Pläne durchkreuzt. Der Auftakt für die lange Tour mit 71 Konzerten und vor rund 700.000 Fans war ursprünglich am 21. März 2023 in Bremen geplant. Den musste die Entertainerin allerdings kurzfristig absagen, weil sie sich bei einer akrobatischen Probe eine Rippenfraktur zugezogen hatte.

Am Dienstagabend versicherte die Sängerin, dass es ihr nach der Verletzung wieder gut gehe: "Macht euch keine Sorgen um mich. Denn mir geht es fantastisch. Die Ärzte haben mir grünes Licht gegeben. Heute kann mich nichts mehr aufhalten. Ich bin nicht leichtsinnig, aber ich hab einfach Bock auf heute Abend."

Und mit genau dieser Stimmung zog Helene Fischer dann auch die rund dreistündige Show durch. Mehr als 25 Lieder gab sie zum Besten, darunter ihre Klassiker "Atemlos durch die Nacht", "Phänomen" und "Achterbahn" sowie Lieder vom neuen "Rausch"-Album wie "Blitz" und "Luftballon". Dabei wechselte sie mehrfach ihr zumeist knappes Outfit - oft in den kurzen Pausen, in denen die Artisten und Artistinnen von Cirque du Soleil ihr Können in der Luft an Seilen, Bändern oder auf Schaukeln oder Reifen zeigten.

Erstmeldung vom 11.04.2023: Helene Fischer spielt nach Rippenfraktur wieder Konzerte - diese Auftritte sind geplant

Premiere nach Rippenfraktur: Helene Fischer hat am heutigen Dienstag, 11. April in Hamburg ihre Tournee gestartet.

Wegen einer Verletzung bei einer akrobatischen Probe hatte der für Ende März in Bremen geplante Auftakt ebenso wie Shows in Köln verschoben werden müssen.

Nach dem Beginn in Hamburg mit Konzerten an fünf aufeinanderfolgenden Tagen in der Barclays-Arena sind nach Angaben des Tournee-Veranstalters Live Nation rund 70 weitere Konzerte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und der Schweiz geplant.

Helene Fischer startet ihre Tour: "Ich freue mich wahnsinnig darauf"

Schlagerstar Fischer hat die «Rausch»-Tour mit der Akrobatik-Truppe Cirque du Soleil erarbeitet. Die 38-Jährige war zuletzt 2018 auf Tournee. Nach einer Babypause kehrte sie 2022 auf die Bühne zurück und gab in München ihr bislang größtes Konzert vor etwa 130.000 Fans.

Es gehe ihr darum, die Menschen in eine Welt zu entführen, die fernab von ihrem Alltag sei, und auf der Bühne etwas Magisches zu kreieren, hatte sie im vergangenen Jahr bei der Vorstellung der Tournee gesagt. «Ich freu mich wahnsinnig darauf, wieder einmal dieses Gefühl auf der Bühne zu erleben, auch die Menschen, wie gesagt, da wieder so ein bisschen abzuholen.» Übrigens: Der Comedian Oliver Pocher hatte eine eigene Theorie für die Konzertausfälle der Schlagerkönigin gehabt.

Weitere geplante Stationen sind unter anderem Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Oberhausen, Berlin, Mannheim, Hannover, Wien, Zürich, Arnheim und München. Auch die ausgefallenen Konzerte in Bremen und Köln werden nachgeholt. In fast allen Städten steht Fischer an mehreren Tagen auf der Bühne. Das letzte Konzert ist am 8. Oktober 2023 in Frankfurt am Main geplant.

Konzerte in zahlreichen Großstädten Deutschlands

Fischer («Atemlos durch die Nacht») will ihre größten Hits und Songs ihres aktuellen Albums «Rausch» präsentieren. Sie gehört mit mehr als 17 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikerinnen Europas.

