Im Jahr 2023 sorgt Helene Fischer mit ihren Konzerten wieder für zahlreiche Sommer-Höhepunkte für ihre Fans. Auf und abseits der großen Bühnen fasziniert die 38-Jährige seit Jahren die Öffentlichkeit. Bei inrlp.de informieren wir über alle News rund um den im rheinland-pfälzischen Wöllstein aufgewachsenen Schlager-Star.

26. Juli 2023: Keine Auftritte von Helene Fischer 2024?

Ab August startet Helene Fischer in die zweite Hälfte ihrer "Rausch"-Tournee. Mit einer atemberaubenden "Cirque du Soleil"-Bühnenshow verzaubert der Schlager-Star seine Fans. Doch am 8. Oktober endet die Konzert-Reise in Frankfurt am Main. Und dann? Derzeit gibt es Anzeichen dafür, dass es im Jahr 2024 keine Auftritte gibt - zumindest keine größeren.

Legt Helene Fischer eine Pause ein? Die Tournee ist anstrengend. Dazu hatte sich die 38-Jährige bei ihrem Auftritt in Hannover verletzt. Nach einer Kollision mit dem Trapez wurde das Konzert sogar abgebrochen. Fischer meldete sich im Anschluss über Instagram bei ihren Fans. Ist die Künstlerin vielleicht doch stärker angeschlagen? Müde?

Wie unter anderem auch das OK! Magazin dazu schreibt, ist nach der Rausch-Tour kein weiterer Termin bekannt gegeben worden. Auch, so heißt es weiter, sei das "Schicksal ihrer Weihnachtsshow in diesem Jahr noch ungewiss". Und, neue Songs scheinen derzeit auch kein Thema zu sein bei Helene Fiascher.

25. Juli 2023: Schlager-Dokumentation im ZDF mit Helene Fischer

Der Sender ZDF widmet dem Schlager eine ganze Dokumentation. In einer offiziellen Mitteilung dazu heißt es: "Der deutsche Schlager boomt. Mit eingängigen Melodien und Texten begeistert Schlagermusik Millionen von Menschen. Helene Fischer, Roland Kaiser oder Andrea Berg füllen ganze Stadien. Zu Hause werden "Helene-Fischer-Abende" gefeiert und die Autogrammkarte des Stars wird gehütet wie ein Schatz."

Die ZDF.reportage taucht ein in die Welt des Schlagers und gewährt Einblicke in das Leben und die Emotionen der Fans. Zu sehen ist "Lieder, Leid und Leidenschaft" am 20. August ab 18 Uhr im ZDF. Neben Helene Fischer geht es unter anderem auch um Andrea Berg und ihre bekanntes dreitägiges Konzertwochenende "Heimspiel" in Aspach. In dem Beitrag wird auch gezeigt, warum es einen ursprünglichen Metallica-Fan dann doch zu einem Konzert von Helene Fischer verschlägt.

ZDF.reportage "Lieder, Leid und Leidenschaft"

Sender: ZDF

Sonntag, 20. August 2023

ab 18 Uhr

23. Juli 2023: Vorbild als Mutter - Evelyn Burdecki nimmt Helene Fischer als Vorbild

Man kennt Evelyn Burdecki aus allerlei Trash-TV-Formaten und aus inzwischen echten TV-Klassikern. So wurde sie im Jahr 2019 Siegerin beim RTL-Dschungelcamp und hüpfte in der zwölften Staffel von Let’s Dance übers Parkett. Jetzt hat sich die 34-Jährige in Sachen Familienplanung geäußert und dabei auf Helene Fischer verwiesen.

Laut dem Portal Watson will sich Burdecki beim Thema Kinder nicht stressen lassen – und das dank des Schlager-Stars. In einem Interview erklärt sie dazu: "Helene Fischer hat mit 38 ihr erstes Kind bekommen, sie ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich."

Man könne es schließlich auch nicht erzwingen. Sie ja jetzt 34, "selbst wenn ich es mit 38 oder 39 versuche, ist es kein Problem", heißt es im Bericht weiter. Und damit würde sie es ihrem Vorbild Helene gleich tun.

22. Juli 2023: Helene Fischer rettet Show von Florian Silbereisen

In einem schwierigen Show-Moment setzt Florian Silbereisen auf Helene Fischer. Wie unter anderem auf die TZ berichtet, wurde „Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!“ am Samstagabend (15. Juli) von einem Unwetter kurzzeitig in die Knie gezwungen. Nichts ging mehr.

Um die gute Stimmung irgendwie noch zu retten, bediente sich der Moderator bei seiner Ex-Freundin. Silbereisen, so heißt es im Beitrag, gab eine „Atemlos“-Performance zum Besten, die ein echter Höhepunkt der Show wurde. Auch auf Social Media blieb der Spontan-Silbereisen nicht unkommentiert. Zahlreiche Videos seiner Hit-Interpretation machten schnell die Runde.

20. Juli 2023: Helene Fischer soll FC Köln-Profis Beine machen

Auch in der Fußball-Bundesliga schätzt man Helene Fischer. Eine Aufnahme aus dem Trainingslager des 1. FC Köln in Österreich zeigt, wie Coach Steffen Baumgart bei einer Übungseinheit voll auf den Schlager-Star setzt. Zu sehen in den Aufnahmen, die dazu aufgetaucht sind, ist der Trainer, eine große Lautsprecherbox auf dem Platz und joggende Profis.

Nicht zu überhören ist der Sound, der über das Feld dröhnt - "Atemlos" von Helene Fischer. Blickt man auf Berichte bei ecpress.de, wohl keine Seltenheit mehr. Bereits zum Auftakt in die Vorbereitung gab es vor wenigen Wochen einen wilden Lieder-Mix. Von Udo Jürgens‘ „Griechischer Wein“ und Modern Talkings „Brother Louie“ war demnach alles zu hören - und eben auch schon Helene Fischer.

Vorschaubild: © Marcus Brandt/dpa