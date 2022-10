Auf der Bühne trägt sie knappe Glitzeroutfits, aufwendige Frisuren und viel Make-up, doch privat fällt Helene Fischer optisch ungern auf – vor allem, wenn sie in der Öffentlichkeit nicht erkannt werden möchte. Nun hat die Schlager-Queen ausgeplaudert, mit welchen Tricks sie shoppen gehen kann und trotzdem inkognito bleibt.

Eigentlich ist es ganz naheliegend: Will Helene Fischer in der Öffentlichkeit unerkannt bleiben, bleibt ihr Styling so unauffällig wie möglich. Das bedeutet: ungeschminkt und 08/15-Outfit, verriet sie in einem Interview für die Sendung "Willkommen in Österreich". Anders als viele Promis setzt sie also nicht auf XXL-Sonnenbrille und Perücke.

Helene Fischer verrät: So bleibt sie in der Öffentlichkeit unerkannt

Im Interview erklärte die 38-Jährige: "Das Beste, was man machen kann, ist, sich ganz normal unter die Menschen zu mischen. Ich sehe dann ja auch nicht aus, wie ich jetzt aussehe. Man malt sich ja auch ganz anders an." Das Ergebnis ihres natürlichen Looks: Sie wirke dadurch jünger und natürlich anders, als sie ihre Fans von der Bühne her kennen. Aber: Kinder würden sie auf der Straße meist dennoch erkennen, fügt die Sängerin an.

Demnächst steht die 38-Jährige übrigens gemeinsam mit ihrem Ex auf der Bühne, dann aber wieder im aufwendigen Bühnenoutfit: Am 22. Oktober tritt sie als Stargast in Florian Silbereisens Show "Das große Schlagerjubiläum 2022 - auf die nächsten 100" auf.

Abseits der Bühne auch mal entspannt und unerkannt ihren Alltag genießen zu können, schenke ihr ein Stück Normalität. Ans Aufhören denkt sie deshalb aber nicht: "Nach wie vor liebe ich meinen Job. Und wenn ich die Bühne verlasse, bin ich so wie ihr alle auch."

