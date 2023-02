Nach zwölf Jahren hat sie die Nase gestrichen voll: Jasmin Helmke ist kein gewöhnlicher Fan von Schlagerqueen Helene Fischer, sondern leitet seit über einem Jahrzehnt deren offiziellen Fanclub. Jetzt hat sie ihren Posten aber geräumt. Der Grund dafür seien Hasstiraden, die sich die Fans der Sängerin ausgerechnet gegenseitig an den Kopf werfen. Helmke machte nun in einem Post eine klare Ansage.

Helene Fischer bereitet sich aktuell auf ihre Tournee vor, mit der sie ab März 2023 ihr neuestes Album "Rausch" promoten will. Bei ihrem großen Konzert in München zeigte sich zuletzt wieder gewohnt akrobatisch und in schillernden Outfits. Doch während ihr das Publikum zujubelt, rumort es im Hintergrund gewaltig: Die Leiterin ihres Fanclubs hat ein ehrliches Statement veröffentlicht, in dem sie beschreibt, wie respektlos und unhöflich es in den eigenen Reihen zugehen soll.

Leiterin des Helene-Fischer-Fanclubs schmeißt hin: "Geht mir gegen den Strich"

Auf der Homepage des Fanclubs schrieb Jasmin Helmke: "Heute lasse ich mal die Bombe platzen. Wenn ich jetzt keinen Schlussstrich ziehe, werde ich es wohl nie tun." Der Beitrag versteckt sich zwar im Nutzerbereich der Webseite, für die man sich erst registrieren und einen einmaligen Beitrag von 20 Euro zahlen muss. Doch der Post wurde bereits von mehreren Medien geteilt. Darin heißt es weiter: "Diese Anfeindungen untereinander, das geht mir gegen den Strich. Ihr kennt euch nicht persönlich und knallt euch Dinge an den Kopf, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Der Helene-Fischer-Fanclub war mal meine Welt, aber sie ist heute weder friedlich noch klein."

Sie verabschiede sich damit von ihrer Zeit als Leiterin, Administratorin und Moderatorin des Forums. Der Hass im Netz habe einfach überhandgenommen. Dabei ist auf der Club-Homepage sogar prominent eine "Hausordnung" platziert, in der es gleich im ersten Paragraf zum Punkt Umgangsformen heißt: "Deshalb bitten wir Sie, die allgemeinen Regeln der Höflichkeit zu beachten, wenn Sie dieses Forum nutzen. Dies bedeutet, dass der Umgang mit Ihrem Gegenüber mit Respekt stattfinden muss. Es sollte jedem die Möglichkeit gegeben werden, ohne Wertung, seine Meinung zu äußern. Er sollte diese Meinung äußern können, ohne dabei Gefahr zu laufen, für seine Meinung in beleidigender oder beschimpfender Form angefeindet, beschimpft oder lächerlich gemacht zu werden."

Die Schlagersängerin selbst hat sich bisher nicht zu Helmkes Ausstieg geäußert, was auch eher unwahrscheinlich ist. Denn auf ihren Social-Media-Seiten postet die 38-Jährige generell nur sehr sporadisch: Der aktuellste Beitrag auf ihrer Instagram-Seite stammt vom 29. Dezember 2022. Damit feierte sie das zehnjährige Jubiläum ihres wohl größten Hits "Atemlos durch die Nacht".

