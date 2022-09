Auch in diesem Jahr müssen Helene Fischer-Fans auf ein beliebtes TV-Schmankerl verzichten: Die "Helene Fischer Show" an Weihnachten fällt 2022 erneut ins Wasser, das hat das ZDF jetzt bestätigt. Die Sängerin und die Verantwortlichen des Events haben sich laut Sender "schweren Herzens" dazu entschieden.

Grund seien die derzeitigen "Unwägbarkeiten", die die Planung für so ein großes Event unsicher machen würden.

Keine "Helene Fischer Show" an Weihnachten - aber es gibt einen kleinen Trost

Zwar müssen Fans und TV-Zuschauer also in diesem Jahr wieder ohne die riesige Show an Weihnachten auskommen. Aber es gibt einen Trost: Helene Fischer-Fans werden trotzdem bald auf ihre Kosten kommen. Das bislang größte Konzert der Schlagerkönigin wird im TV übertragen.

Das Event mit 130.000 Menschen in der Messe München ist bald im ZDF zu sehen. Der Sender zeigt den Konzertfilm "Helene Fischer - Wenn alles durchdreht" mit den Highlights der Show am Samstag, 1. Oktober, um 21:45 Uhr.

