Sie ist ein echtes Phänomen - Helene Fischer. Sie hat die Welt des Schlagers komplett verändert und dabei neue Maßstäbe gesetzt. Fischer ist inzwischen mehr als nur eine Sängerin. Sie ist auch Tänzerin und Moderatorin. Die 38-Jährige ist eine Künstlerin mit vielen Facetten.

Mit den inzwischen über 18 Millionen verkauften Tonträgern zählt Helene Fischer zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Auch international gehört sie auf die Liste der am besten verdienenden Künstlerinnen. Mit ihren Auftritten sorgt sie immer wieder für Schlagzeilen. inrlp.de behält dabei alle News zur Sängerin im Konzert-Sommer 2023 im Blick.

Helene Fischer wurde in Sibirien geboren - aufgewachsen im rheinland-pfälzische Wöllstein

Als zweites Kind des russlanddeutschen Ehepaares Maria und Peter Fischer wurde Helene Fischer am 5. August 1984 im sibirischen Krasnojarsk geboren. Bereits 1988 zog es die Familie aus der Sowjetunion ins rheinland-pfälzische Wöllstein. An der Wörrstädter Realschule machte sie erste musikalische Schritte in einer Theater-AG und bei Musical-Kursen.

Name: Helene Fischer Geboren: 5. August 1984 in Krasnojarsk, Russland Größe: 1,58 Meter

Wie in den zahlreichen Berichten und Steckbriefen zu Helene Fischer zu lesen ist, ging es für sie nach dem Mittleren Schulabschluss im Jahr 2000 weiter nach Frankfurt am Main. Unter anderem bei schlagerportal.com heißt es dazu, dass Fischer dort eine dreijährige Ausbildung an der Stage & Musical School absolvierte.

Im Jahr 2003 war sie dann staatlich anerkannte Musicaldarstellerin. Laut helene-fischer.de trat sie unter anderem auf am Staatstheater Darmstadt in der Rocky Horror Show, im Volkstheater Frankfurt in der Schlagerrevue Fifty-Fifty und im Musical Anatevka.

Von 2008 bis zum Jahr 2018 war Helene Fischer mit Florian Silbereisen liiert. Die Beiden galten in den Boulevardmedien lange Zeit als „Traumpaar des deutschen Schlagers“. Seit Dezember 2021 ist die Schlagerkönigin mit Thomas Seitel verheiratet. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter. Seitel arbeitet mit Fischer gemeinsam an den Bühnenshows.

Das Jahr 2007 - der Startschuss für Helene Fischer in der Schlagerwelt

Die Schlager-Karriere von Helene Fischer begann, als sie im Jahr 2005 ein Duett mit Florian Silbereisen in dessen damaliger TV-Sendung "Hochzeitsfest der Volksmusik" sang. Das erste Album folgte dann bereits am 3. Februar 2006 - "Von hier bis unendlich".

Es folgte 2007 ein erster Platz bei der MDR-Hitsommernacht und ebenfalls Platz eins bei der MDR-Hitparade, mit dem Lied "Im Reigen der Gefühle". Bei dem dreitägigen Schlagermarathon 2007 von SWR4 Rheinland-Pfalz reichte es für Helene Fischer dann auch noch für den dritten Platz.

Ebenfalls im Jahr 2007 startete Fischer ihre erste Solo-Tournee. Danach folgte mit "Zaubermond" ihr drittes Studioalbum - ein Riesen-Erfolg. Schon im Juni 2008 erreichte es Platz 2 der deutschen Albumcharts und die Karriere nahm weiter richtig Fahrt auf.

Im Jahr 2011 an der Spitze der Charts - Auszeichnungen für Helene Fischer

Eine erste große Auszeichnung gab es im September 2008 mit dem Preis "Goldene Henne" in der Kategorie Musik. Im Februar 2009 gab es dann zwei Preise bei der Echo-Verleihung. Im Oktober 2009 veröffentlichte sie dann bereits ihr viertes Studioalbum "So wie ich bin".

Im Jahr 2011 singt sich Helene Fischer dann auch zum ersten Mal an die Spitze der Charts. Platz eins in Deutschland mit ihrem fünften Studioalbum "Für einen Tag". Es folgten zahkreiche Auszeichnungen:

Januar 2012 erhielt sie die Krone der Volksmusik

Februar 2012 Goldene Kamera in der Kategorie Beste Musik National

ECHO 2012 in der Kategorie Deutschsprachiger Schlager

Erfolgreiche Jahre für Helene Fischer

Insgesamt acht Studioalben hat Helene Fischer inzwischen veröffentlicht. Mit am bekanntesten ist aber ohne Zweifel ihre Single "Atemlos durch die Nacht". Sie erzielt im Jahr 2013 sogar dreifachen Diamantstatus. Fischer hat in den vergangene Jahren auch mit zahlreichen internationalen Megastars wie Andrea Bocelli, Robbie Williams oder Plácido Domingo im Duett gesungen.

Einen Konzert-Rekord stellte die Schlagersängerin im Jahr 2022 auf, mit ihrem einzigen Auftritt in Deutschland am 20. August in München. Helene Fischer stand auf dem Münchner Messe-Gelände vor 130.000 Fans auf der Bühne. Es ist das bisher größte Konzert ihrer Karriere. Die Tickets waren innerhalb von nur 24 Stunden verkauft. Acht Alben im Überblick: