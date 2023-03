Lange ist es her, dass Helene Fischer sich bei ihren Fans gemeldet hat: Für ihre Arena-Tour, die von März bis Oktober 2023 gehen soll, trainierte sie fleißig mit dem Cirque du Soleil - da blieb wenig Zeit für Social Media. Im Dezember konnten ihre Fans sie trotzdem virtuell begleiten - und bekamen mit, wie anstrengend die Vorbereitungen für die große Tour waren.

Die Sängerin, die als Kind in Rheinland-Pfalz lebte. plant Großes: Die Tour soll atemberaubend und absolut einzigartig werden. Anscheinend habe sich das kräftezehrende Training gelohnt - auf Tournee wird sie ihr Können in Akrobatik oder Tanzen sicherlich unter Beweis stellen. "Wir wollen überwältigende Momente voller Emotionen und Welten schaffen und unsere unbändige Freude, endlich wieder live auf der Bühne zu stehen, mit euch teilen!", schreibt sie auf ihrer Website.

Helene Fischer teilt Videos zur Tournee auf Instagram - Fans können ihre Freude nicht verbergen

Nun meldet sich die Schlager-Ikone nach monatelanger Funkstille auf Instagram zurück - und löst dabei eine Hochstimmung bei ihren Fans aus. Insgesamt drei Videos teilte sie auf der Plattform und schrieb zu jedem ein Wort. "Let's Do This" ergeben die drei Videounterschriften zusammen: Sie zeigt sich enthusiastisch und freut sich offenbar sehr, ihre Fans auf ihrer Tour mit ihrer Kunst zu unterhalten.

In den Videos selbst bekommen Helene-Fans einen Vorgeschmack auf die Konzerte: In diesen sind die spektakulären Kulissen der Auftritte zu sehen. Einige Akrobaten turnen in schwindelerregender Höhe, während man im Hintergrund Wasserfontänen und ein Lichterfest bestaunen kann. Im letzten Clip klammert sich Helene selbst an ein Seil und hängt kopfüber von der Decke.

Das sorgt bei den Fans offensichtlich für eine Menge Vorfreude: Mehr als 35.000 Likes bekamen die Videos insgesamt. In den Kommentaren kann man die Begeisterung leicht erkennen: "Oh mein Gott, ich kann es kaum erwarten. Es wird der Hammer."meinte eine Nutzerin, eine andere Abonnentin konnte das nur bestätigen: "Die Vorfreude ist riesig, wir freuen uns so!"

Auch Helene Fischer kann sich jetzt freuen: Ihr Song "Atemlos durch die Nacht" hat mittlerweile die 100 Millionen Klicks auf YouTube erreicht - Was für eine Show es wohl auf der Tour zu diesem Hit geben wird?

Am 21. März startet die Tournee in Bremen. Insgesamt wird es 70 Konzerte geben - neben Deutschland können sich auch Fans in Österreich und der Schweiz auf die Schlagersängerin freuen.

