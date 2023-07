Derzeit bereitet sich Helene Fischer auf den zweiten Teil ihrer "Rausch"-Tournee vor, der an August startet. Für die Zeit danach bleiben allerdings rund um den Schlager-Star einige Fragen offen - auch eine Pause 2024 könnte anstehen. Was allerdings bald beantwortet sein wird, ist der Preis, den ein zur Versteigerung abgegebener Award der Sängerin erzielen wird.

Wie unter anderem die Deutsche Presse-Agentur (dpa) Ende Juni berichtet hatte, macht sich Helene Fischer bei United Charity, Europas größtem Charity-Auktionsportal, für ukrainische Kinder stark. Sie hat dafür ihren ganz persönlichen Sold Out-Award zur Verfügung gestellt. Doch wie viel Geld bringt die Auszeichnung?

Noch bis 4. August - Helene Fischer versteigert ihren Sold Out-Award

Laut Bericht wird der gesamte Erlös von United Charity an die Organisation "Oberhausen hilft" weitergeleitet. Damit wird dann ein Kinderkrankenhaus im ukrainischen Saporischschja unterstützt. Als zusätzlichen Anreiz für hohe Gebote hatte Helene Fischer ihren Award noch signiert.



Neben der Schlagerqueen nehmen weitere Top-Stars wie Felix Neureuther, Iron Maiden oder Alexander Zverev teil und stellen ganz persönliche Dinge zur Verfügung. Noch bis zum 4. August kann für den Fischer-Award bei www.unitedcharity.de Geld geboten werden für den guten Zweck.

Am Mittwoch, 26. Juli 2023, lag das Höchstgebot bei 3.150 Euro (Stand 12 Uhr).

Was steckt hinter United Charity?

United Charity ist laut dpa-Beitrag Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Weiter heißt es dazu: "Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern."

Die Organisation wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 gegründet. In den vergangenen Jahren wurden so mehr als 14,5 Millionen Euro gesammelt. Alle Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.

