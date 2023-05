Wie hoch ist die Rente von Heino, Gottschalk und Drews?

Haben sie vorgesorgt?

Alle Infos im Überblick

Deutsche Stars wie Heino, Gottschalk oder Jürgen Drews sind seit Jahrzehnten erfolgreich und sogenannte "A-Promis". Sie haben etliche Auszeichnungen erhalten und waren auf diversen High-Society-Veranstaltungen zu Gast. Mittlerweile sind sie alle drei im Rentenalter. Aber bekommen sie auch alle Rente und wie hoch mag sie wohl ausfallen? Wir verraten es dir im folgenden Beitrag.

Heino: So viel Rente bekommt Deutschlands bekanntester Schlagersänger

Einer der bekanntesten deutschen Schlager- und Volksliedersänger wurde 1938 in Düsseldorf geboren: Heino. Hits wie "Das Wandern ist des Müllers Lust" oder "Blau blüht der Enzian" waren in den 70er Jahren ein Dauerbrenner. Doch auch eigene Fernsehshows und Vermarktungen machten ihn deutschlandweit bekannt. Durch sein Markenzeichen - seine schwarze Sonnenbrille - gelangte er zu noch höherem Ruhm. Aber reicht das alles aus für eine angemessene Rente im Alter?

In einem Interview in der TZ verriet der Star, dass er eine abgeschlossene Ausbildung zum Bäcker und Konditor absolviert und in diesem Beruf gearbeitet hatte.

Seit neun Jahren bekommt Heino Rente und kann teilweise davon leben: 1635 Euro im Monat. Viele seiner Kollegen und Kolleginnen haben weitaus weniger Rente vorzuweisen.

Thomas Gottschalk: Wie viel erhält der Showmaster?

Thomas Gottschalk (72 Jahre alt) ist einer der erfolgreichsten deutschen Entertainer und Fernsehmoderatoren. Besonders durch die Sendung "Wetten, dass?", in der internationale Stars zu Gast waren, wurde er bekannt. Seine Anfänge hatte er als Radiomoderator Anfang der 70er Jahre. Als Schauspieler feierte er ebenfalls große Erfolge, angefangen in den 80er Jahren zusammen mit seinem Kollegen Mike Krüger, folgten noch viele weitere Filmhighlights.

Seine Werbedeals brachten ihm ebenfalls lukrative Einnahmen; doch seine Rente beträgt laut TZ nur 915,75 Euro durch seine Anstellung beim Bayerischen Rundfunk zu Anfangszeiten.

Allerdings habe er, laut eigenen Angaben, über 100 Millionen Euro eingenommen. Die Hälfte davon alleine von seinen Werbeeinnahmen mit den Goldbären. Also könnte er sich doch zur Ruhe setzen und sein Leben genießen. "Solange die Leute meine Rübe noch sehen wollen", sagte er in einem Interview, möchte er noch weitermachen.

Jürgen Drews: So hoch ist seine Rente

Wer den Namen Jürgen Drews hört, denkt an Schlager und die Urlaubsinsel Mallorca. Dort verbrachte Drews im Laufe seines Lebens sehr viel Zeit, privat wie auch beruflich. Seinen Spitznamen "König von Mallorca" widmete er 1999 ein Lied, mit dem er große Erfolge feierte. Bereits in seiner Jugend wandte sich Drews der Musik zu und spielte in einigen Bands mit. Der große Durchbruch gelang ihm mit seinem Hit "Ein Bett im Kornfeld" im Jahr 1976.

Aus gesundheitlichen Gründen beendete Jürgen Drews 2022 seine Karriere und gab in Tirol sein Abschiedskonzert. Doch kann sich der Schlagerstar zurücklehnen und von seiner Rente leben? In einem Interview gibt er bekannt, dass er "gerade einmal 200 Euro im Monat bekommen würde und davon einmal mit Ramona essen gehen könnte."

Er habe aber zum Glück vorgesorgt und sein Geld gut angelegt. Im Zuge dessen kann er seinen Ruhestand genießen und muss sich keine Sorgen

