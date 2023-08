Der Modeschöpfer Harald Glööckler soll sein Anwesen in Kirchheim an der Weinstraße (Landkreis Bad Dürkheim) aktuell verkaufen, schreibt die Rheinpfalz mit Bezug auf das Management des Künstlers am Mittwoch (2. August). Der Designer, der seit 2015 mit seinem langjährigen Partner in der Villa gewohnt habe, soll seinen Lebensmittelpunkt nun in eine andere Stadt verlagern.

Harald Glööckler habe mit seinem langjährigen Partner Dieter Schroth in der Villa gewohnt, in der Schroth zuletzt nur noch alleine gelebt haben soll, so die Rheinpfalz. Das Luxus-Anwesen verfüge über zwölf Zimmer, einen beheizten Pool, einen parkähnlichen Garten sowie einige "pompöse" Kunstwerke, so Medienberichte.

Harald Glööckler verlässt die Pfalz - Wohin verschlägt es den Designer?

35 Jahre sollen der Modeschöpfer und Reality-TV-Star Harald Glööckler und sein Partner zusammen glücklich gewesen sein. Anfang 2023 soll der Designer dann allerdings einen Antrag auf Aufhebung ihrer seit Februar 2015 bestehenden eingetragenen Lebenspartnerschaft eingereicht haben, schreibt die Rheinpfalz.

Immer wieder sei der Star-Designer in den letzten eineinhalb Jahren in Berlin gewesen und habe seinen Lebensmittelpunkt immer mehr nach Berlin verlagert, schreibt die Rheinpfalz im Verweis auf eine Pressemitteilung.

Anfang 2022, also bereits seit gut eineinhalb Jahren, dann der Bruch mit der Pfalz: Der Designer soll laut Medienberichten mit seiner Hündin endgültig in seine Berliner Zweitwohnung umgezogen sein.