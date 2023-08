Modedesigner Harald Glööckler - die Person

Harald Glööckler ist einer der bekanntesten Modedesigner Deutschlands. Nicht nur seine Mode ist "pompöös", auch sein Lebensstil - und seine äußere Erscheinung. Der Paradiesvogel unter den deutschen Stardesignern fällt gern auf und verändert immer wieder sein Äußeres - auch mithilfe der Schönheitschirurgie. Hinter der schillernden und bunten Fassade ist jedoch längst nicht alles Gold, was glänzt. Herr Glööckler hat ein bewegtes, vor allem in seiner Kindheit schwieriges Leben hinter sich.

Die schwierige Kindheit des Harald Glööckler

Harald Glööckler steht für Glitzer, Glamour und Plüsch. Sein Leben begann jedoch alles andere als glamourös. Sein Vater sei ein alkoholkranker Tyrann gewesen, das Verhältnis zu ihm schwierig. Der junge Harald Glööckler habe in seiner konservativen, patriarchalischen Familie unter seinem Vater gelitten, der ein strenges Regiment geführt haben soll und immer wieder gewalttätig gegenüber Glööcklers Mutter geworden sein soll. Offen zur eigenen Homosexualität zu stehen, die ihm laut Angaben von Express bereits in jungen Jahren bewusst war - bei einem dominanten Vater, wie Harald Glööckler ihn gehabt haben soll, unmöglich.

Seine gesamte Kindheit war von furchtbaren Ereignissen durchzogen. Im Alter von sechs Jahren wurde Harald Glööckler von einem Freund der Familie sexuell missbraucht. Ein traumatisches Erlebnis, das er zunächst nicht wahrhaben wollte. In einem Interview mit Kurt Krömer für dessen rbb-Show "Chez Krömer" sagte Glööckler: "Das Schlimme ist: Sie kommen nach Hause. Da ist der Terror. Sie können mit dem Vater nicht darüber reden, mit der Mutter auch nicht. Da habe ich es verdrängt."

Mit 13 Jahren ereilte ihn ein weiterer Schicksalsschlag. Damals stürzte seine Mutter im Familienanwesen die Treppe hinunter - so die offizielle Version. Sie starb wenige Tage später an den Folgen des Sturzes. Harald Glööckler schilderte später, dass seine Mutter vor ihrem Sturz von seinem Vater verprügelt worden sei und dieser sie die Treppe hinuntergestoßen habe. Der Sturz wurde jedoch als Unfall eingestuft, sein Vater nie zur Rechenschaft gezogen.

Harald Glööckler - vom Leben geprägt

Die toxische Kindheit und die vielen traumatisierende Erlebnisse prägten und verändert Harald Glööckler. Im bereits erwähnten Interview mit Kurt Krömer sagte er, die traumatischen Erfahrungen seien die Geburtsstunde für die Figur Glööckler gewesen. Da liegt die Vermutung nah, dass sein schillerndes Aussehen als eine Art Schutzschild dient, hinter welchem er seine traurige Seite verbirgt. Denn dass es abseits der bunten Plüsch-Welt auch einen verletzlichen Harald Glööckler gibt, wurde unter anderem bei seiner Teilnahme an der TV-Dschungel-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" deutlich.

Damals zeigte er sich emotional und verletzlich, ließ einen intensiven Blick hinter seine Fassade zu. In solch seltenen Momenten kommt der Mensch Harald Glööckler zum Vorschein, anstelle der glamourösen Kunstfigur. Es sind diese kurzen Einblicke in sein Gefühlsleben, die den Paradiesvogel sympathisch und nahbar machen.

In einem Interview auf seine vielen Schönheits-OPs angesprochen, verneinte Glööckler jedoch, dass er sich hinter einer Maske verstecken wolle. Vielmehr habe er zu Beginn der chirurgischen Eingriffe schlichtweg ein anderer Mensch sein wollen. Es ist nachvollziehbar, dass er nach seiner schrecklichen Kindheit einen Neuanfang brauchte und sich auch optisch von seinem Vater distanziert haben wollte.

Von Mode bis TV: Die beeindruckende Karriere des Multitalents

Bereits in jungen Jahren entdeckte Glööckler sein Talent und seine Leidenschaft für das Designen und Nähen. Er entwarf Kleidung für seine Puppen und später auch für Freunde und Bekannte. Nach einer Lehre als Einzelhandelskaufmann in einem Modekaufhaus arbeitete er als Verkäufer. Als er seinen späteren Lebenspartner, Herrenausstatter Dieter Schroth, kennenlernte, eröffneten sie gemeinsam das Modegeschäft "Jeans Garden" in Stuttgart. Im Jahr 1990 gründeten sie das Modelabel "Pompöös".

1994 veranstaltete Glööckler seine erste eigene Modenschau. Zahlreiche weitere folgten, unter anderem mit Stars wie Gina Lollobrigida und Chaka Khan. Der Beginn seines Aufstiegs zum Modezar. Neben Klamotten entwarf der exzentrische Modedesigner später auch Schmuck, Tapeten und Interieurs - unter anderem in Kooperation mit Bonprix, Lidl und Eglo Leuchten. Selbst Tiny-Häuser gehören zu Glööcklers Produktportfolio. Anfang der 2000er erkannte Glööckler die Vorteile der Vermarktung seiner Produkte im Teleshopping - die ideale Bühne für einen extrovertierten Künstler wie ihn. Damals begann die TV-Karriere des Herrn Glööckler, die inzwischen weitaus mehr als Teleshopping umfasst. Hier ein kleiner Auszug:

2010 produzierten die ITV Studios in Großbritannien eine Doku über den deutschen Modedesigner

über den deutschen Modedesigner Ebenfalls ab 2010 war Harald Glööckler für zwei Staffeln als Juror im RTL-Format "Let's Dance" zu sehen

zu sehen Von 2012 bis 2013 wurden auf VOX mehrere Dokuserien über ihn ausgestrahlt

über ihn ausgestrahlt 2016 trat Glööckler für die RTL-II-Show " Curvy Supermodel " im Fernsehen auf

" im Fernsehen auf 2022 ging er ins Dschungelcamp

Aktuell steht er für seine neue RTL-II-Dokuserie "Herr Glööckler sucht das Glück" vor der Kamera

Durch seine harte Arbeit, seinen unbeugsamen Ehrgeiz, seinen untrüglichen Sinn für neue Trends sowie seine schillernde Persönlichkeit stieg Harald Glööckler zum Liebling der Medien auf, gewann zahlreiche Fans und verdiente sich ein goldenes Näschen. Sein Vermögen wird auf rund 10 Millionen Euro geschätzt. Herr Glööckler "sitzt" jedoch keinesfalls auf seinem Geld, sondern setzt es immer wieder für karitative Zwecke ein. Im Jahr 2022 wurde ihm für seine sozialen und karitativen Aktivitäten der Franz-Joseph-Orden verliehen.

Zeit für Veränderung: Das neue Leben des Modemachers

Harald Glööcklers Karriere ist hierzulande beispiellos. Dennoch gewinnt man den Eindruck, Herr Glööckler startet gerade erst durch. In den Medien ist er omnipräsenter denn je. Es wirkt, als wolle es der Modezar noch einmal jedem beweisen. Er scheint rastlos und unermüdlich auf der Suche nach seinem Glück zu sein - als wolle er abschütteln, was hinter ihm liegt.

Lange Zeit fand Harald Glööckler sein Glück in seiner Lebenspartnerschaft mit Harald Schroth. Gemeinsam lebten sie in Kirchheim an der Weinstraße in ihrem Zuhause, das sie liebevoll als "Château Pompöös" bezeichneten. Doch bereits bei der Teilnahme des Kultdesigners an der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" wurde deutlich, dass in der Beziehung des Paares etwas im Argen liegt.

In der Sendung sprach er offen wie nie über seinen langjährigen Lebenspartner Dieter Schroth und ließ durchblicken, dass es mächtig kriselte. Inzwischen reichte Harald Glööckler nach acht Jahren Ehe und insgesamt 35 gemeinsamen Jahren die Scheidung ein. Eine Schlammschlacht gibt es nicht. Beide verbindet trotz des Trennungsschmerzes eine Freundschaft, wie Dieter Schroth kürzlich in einem Interview mit t-online preisgab. Im gleichen Interview sagte der 75-jährige Ex-Partner Glööcklers: "Harald will sich verändern. Noch mehr, als er es schon getan hat. Das geht wahrscheinlich leichter ohne mich."

Harald Glööckler - neues Leben, neues Glück

Die Zeichen stehen somit auf Veränderung. Inzwischen ist Harald Glööckler aus der gemeinsamen Villa in Kirchheim ausgezogen. Mit im Gepäck: Hund Billy King. Beim Start in sein neues Leben ließ sich der extrovertierte Hundepapa von einem Kamerateam begleiten. Seit Mittwoch, 12. Juli 2023, können Fans des Modezars wöchentlich eine neue Folge seiner Doku-Serie "Herr Glööckler sucht das Glück" auf RTL II bewundern (21.15 Uhr).

Zum neuen Leben des Modedesigners gehörte zunächst auch ein neuer Mann. CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann. Beide zeigten sich noch vor Wochen sehr vertraut bei einer Modenschau in Berlin. Auf die neue Liebe angesprochen, entgegnete der Designer laut AZ in bekannter Glööckler-Manier: "Das Leben ist nicht nur schwarz oder weiß. Es gibt auch Grautöne. Es gibt Zwischenstufen zwischen einer Freundschaft und einer festen Beziehung. Wir fühlen uns sehr eng verbunden."

Inzwischen ist auch diese Liebe wieder Geschichte. Gegenüber der Bild-Zeitung erklärte Glööckler dazu: "Marc und ich verstehen uns weiterhin sehr gut. Aber ich habe in den letzten Wochen festgestellt, dass ich nach 35 Jahren Beziehung einfach noch nicht wieder bereit bin, mich zu binden. Marc hat mir das Gefühl gegeben, nicht allein zu sein. Und auch, dass ich wieder glücklich sein kann. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Aber Stand heute bin ich Single.“

Vorschaubild: © Jens Kalaene/dpa