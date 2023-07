Günther Jauch in Rechtsstreit mit Kaulitz-Brüdern

Tokio-Hotel-Stars berichten über wilde Clubnacht in Berlin

Moderator packt aus in Podcast

Günther Jauch gefiel eine Aussage über ihn in einem Podcast der Kaulitz-Zwillinge Bill und Tom (Tokio Hotel, "Durch den Monsun") ganz und gar nicht – und schaltete daraufhin seine Anwälte ein. Jetzt packt der bekannte TV-Moderator in Kurt Krömers Podcast "Feelings" aus - und erklärte, worum es in dem Rechtsstreit geht.

Kult-Moderator immer wieder mit Gerüchten zu kämpfen

Seit über 20 Jahren moderiert Fernsehlegende Günther Jauch die Quiz-Show "Wer wird Millionär" und gehört zu den bekanntesten deutschen Promis. Da verwundert es nicht, dass der Kult-Moderator häufig Gegenstand von Gerüchten und Berichterstattungen ist.

Doch gegen Schlagzeilen, die dem 66-Jährigen nicht gefallen, geht er auch gerne mal juristisch vor. In Kurt Krömers Podcast "Feelings" verrät er, dass er im Schnitt zweimal die Woche seine Anwälte einschaltet. "Mich kostet der Scheiß 20 Minuten am Tag", klagt Jauch in Krömers Podcast.

Das bekommen derzeit auch zwei deutsche Promis zu spüren: Die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz sprachen in ihrem eigenen Podcast "Senf aus Hollywood" über eine wilde Partynacht mit dem TV-Moderator. Jauch bestreitet die Aussagen - und verklagt die Brüder kurzerhand.

Günther Jauch im Rechtsstreit mit Kaulitz Brüdern - wilde Clubnacht in Berlin?

Die beiden Kaulitz-Brüder sollen in ihrem Podcast nämlich über eine gemeinsame Partynacht in der Berliner Clubszene berichtet haben, bei der Jauch von Frauen umringt gewesen sei. Besagte Nacht sei allerdings bereits 20 Jahre her.

An eine solche Clubnacht erinnert sich der TV-Moderator nicht. „Wenn ich mich an irgendwas erinnern kann, dann ist es, dass ich wirklich noch nie in einem Technoclub war", bestreitet er die Geschichte.

Zu der von Jauch geforderten Gegendarstellung sei es nie gekommen, worauf weitere juristische Schritte eingeleitet wurden. "Jetzt sollen die irgendwann als Zeugen vernommen werden", erzählt er.

Jauch und Krömer nehmen es mit Humor

Persönlich nehme der Moderator die Gerüchte den Tokio-Hotel-Brüdern übrigens nicht übel, sondern nehme es mit Humor. "In so 'ner Latex-Hose, kann ich mir gut vorstellen", scherzt Kollege und Komiker Kurt Krömer in seinem Podcast über die Gerüchte.

Während vielen anderen Menschen mittlerweile das Geld ausgegangen wäre, um einen solchen Rechtsstreit durchzuziehen, scheint das bei dem erfolgreichen Fernsehmoderator kein Problem zu sein: Er verdiente pro Folge "Wer wird Millionär" geschätzt 125.000 Euro.

Trotzdem bleibe er seiner Linie treu, falsche Berichterstattungen zu verfolgen: „Bei mir sollen sie wenigstens wissen, dass ich nicht aufgebe“, beteuert der 66-Jährige.