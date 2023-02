Als gnadenloser Serienmörder Michael Myers jagte er in den 1980ern etlichen Kinobesuchern einen ordentlichen Schrecken ein - doch wer hinter der Maske des Killers steckte, war wohl nur wenigen Zuschauern bekannt. Nun ist Schauspieler und Stuntman George P. Wilbur im Alter von 81 Jahren gestorben. Neben dem Horrorklassiker war der Amerikaner aber noch in einigen anderen Kultfilmen zu sehen.

Halloween und der Name Michael Myers sind für viele Horrorfans auf ewig miteinander verbunden: Der erste Teil der erfolgreichen Filmreiche, "Halloween - Die Nacht des Grauens", erschien bereits 1978. Darin bricht der Mörder Michael Myers aus einer psychiatrischen Anstalt aus und macht am 31. Oktober Jagd auf Teenager. Schauspielerin Jamie Lee Curtis gelang mit dem Film der Durchbruch.

Trauer in Hollywood: Er spielte den Halloween-Killer Michael Myers

Seitdem wurden etliche Fortsetzungen des Slashers herausgebracht, zuletzt 2022 mit "Halloween Ends". Doch die Darsteller, die Michael Myers verkörperten, wurden im Laufe der Zeit mehrere Male ausgetauscht. Den Zuschauern dürfte das kaum aufgefallen sein, denn der Mörder verhüllt sein Gesicht stets mit einer Maske und bleibt stumm.

George Wilbur spielte den Bösewicht zuerst 1988 in "Halloween IV – Michael Myers kehrt zurück" und nochmals 1995 in "Halloween VI – Der Fluch des Michael Myers". Dazwischen wurde er für den fünften Teil der Reihe, der 1989 unter dem Titel "Die Rache des Michael Myers" erschien, als Stuntman für Darsteller Don Shanks gecastet.

Christopher Durand, ebenfalls Stuntman in der "Halloween"-Reihe, gab nun auf seiner Facebook-Seite den Tod von Wilbur bekannt. Dort schrieb er in einem Post am Donnerstag (2. Februar 2023): "George P. Wilbur ist vergangene Nacht gestorben. George, du warst klasse und wurdest geliebt. Du wirst vermisst werden. Mögest du in Frieden ruhen."

Wilburs Karriere begann bereits viele Jahre vor den Halloween-Filmen: 1966 war er als Komparse im Western "El Dorado" zu sehen. Es folgten Rollen in "Flucht vom Planet der Affen", "Mission: Impossible" und der "Ghostbusters"-Reihe. Insgesamt war er Teil von über hundert Produktionen.

Unter dem Facebook-Post haben sich bereits hunderte Kommentare angesammelt, in denen Nutzer ihr Beileid bekunden. Außerdem teilen einige Anekdoten von ihren persönlichen Treffen mit dem Darsteller.

