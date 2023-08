Es war zwar nur eine kleine Rolle, aber ein riesiges Publikum, das dabei vor den Bildschirmen saß: Der Schauspieler Darren Kent war Teil des "Game of Thrones"-Casts. Nun hat seine Agentur aber traurige Nachrichten: Der Brite starb nach einer längeren, schweren Krankheit.

Das gab die Schauspielagentur Carey Dodd Associates auf Social Media bekannt: "Mit großer Trauer müssen wir euch mitteilen, dass unser guter Freund und Klient Darren Kent am Freitag friedlich gestorben ist. Mit seinen Eltern und seinem besten Freund an seiner Seite. Unsere Gedanken und unsere Liebe sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie." Er wurde nur 39 Jahre alt.

Schauspieler Darren Kent gestorben: "Game of Thrones"-Darsteller war krank

Kent litt an Arthritis, Osteoporose sowie an einer Hauterkrankung. Er spielte unter anderem in den Filmen "Sunny Boy" sowie 2023 in "Dungeons and Dragons" mit. Zudem war er in der Serie "Eastenders" zu sehen. Daneben war er aber auch als Drehbuchautor und Regisseur tätig und setzte sich für mehr Inklusion im Filmgeschäft ein.

Besonders stolz sei er aber auf seine Rolle in der Folge "Die Kinder" gewesen, die das Finale der vierten Staffel von "Game of Thrones" bildete. Als trauernder Vater berichtete er darin Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), dass sein Kind von einem der drei Drachen getötet worden war. "Eine Rolle, für die ich ewig dankbar sein werde. Habe ein paar tolle Freunde am Set kennengelernt", schrieb er damals dazu auf seiner Instagram-Seite.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © webandi/pixabay.com