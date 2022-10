Herbst-Frisuren 2022 : Das sind die diesjährigen Trends

: Das sind die diesjährigen Trends Ob Langhaar - oder Kurzhaar -Frisur: Jetzt sind die 90er zurück

- oder -Frisur: Jetzt sind die 90er zurück Auch Haar-Accessoires feiern in diesem Herbst ein Comeback

Der Herbst 2022 steht vor der Tür und zumindest im Hinblick auf die Frisuren-Trends wird der heiß! Ob romantisch-verspielt mit dem Butterfly-Cut oder einem selbstbewussten Loxie - in der Jahreszeit der Kürbisse stehen Mode und Stil ganz im Zeichen der 2000er Jahre.

Das sind die Frisuren-Trends für den Herbst 2022

In den Läden erleben tief sitzende Jeans und Ballerinas ein Comeback. Auf den Köpfen sehen wir 90er-Jahre-Volumen, Micro-Bangs und Baby-Braids.

1. Sachel-Cut

Voluminöse, gestufte Haare, vielleicht mit einem ausgefransten Pony - das ist der Sachel-Schnitt. Er ist eine Mischung aus dem wild gestuften Shag-Schnitt und dem Rachel-Schnitt, der seinen Namen Jennifer Aniston und ihrer Rolle in der 90er-Serie "Friends" verdankt. Der Sachel-Schnitt vereint das Beste der beiden Frisuren. Er ist alltagstauglich, aber rockig genug für die nächste Party.

2. Sleek-Bun

Keine Zeit, die Haare zu waschen? Kein Problem! Der Sleek-Bun ist perfekt für fettige Haare und ist dabei noch super stylisch. Der 90er Jahre "Model-Look" bringt dein Gesicht hervorragend zur Geltung.

Flechtfrisuren auch im Herbst Trend

3. Baby-Braids

Kleine geflochtene Zöpfe, die das Gesicht umspielen - die Baby-Braids haben wir bereits im Sommer viel gesehen. Sie eignen sich aber auch perfekt als Herbst-Frisur. Dazu einfach dünne Strähnen - am besten eignet sich die vordere Haar-Partie - zu Zöpfen flechten.

4. French Cut

Edel und lässig - ist das Motto in Frankreich, wenn es um Frisuren geht. Und die französische Lässigkeit kommt auch bei uns gut an. Ob wild, mit Pony oder unkomplizierter Stufenschnitt - die Frisur sollte so aussehen, als ob man kaum Arbeit reingesteckt hat und morgens einfach so aufgestanden ist. Ein bisschen Schaumfestiger hilft, diesen Look zu erzeugen.Jeanne Damas rockt diesen Stil.

5. Loxie

Der Loxie ist für diejenigen, die Lust haben auf eine Veränderung. Der Name Loxie ist die Kurzform für "Long Pixie" und ist ein cooler Mix aus Pixie und Bob. Er überzeugt mit kurz geschnittenem Hinterkopf - der klassisch an einen Pixie erinnert - und längerem Deckhaar.

Mini-Pony und Volumen sind zurück

6. Micro-Bangs

Pony im Miniaturformat - das sind Micro-Bangs. Sie enden knapp über den Augenbrauen und sind in Kombination mit kurzen, aber auch langen Haaren ein echter Hingucker.

7. Löwenmähne

Alle mit Naturlocken und Wellen können sich freuen. Die Löwenmähne ist zurück. Aber auch alle mit glatten Haaren können den Look erzeugen. Dafür einfach mit einem Lockenstab mit rund 30 Millimeter Durchmesser die Haare ab dem Ansatz locken. Dadurch entsteht das Volumen, das die Frisur ausmacht. Nach dem Abkühlen die Haare über Kopf ausschütteln und fertig ist die Löwenmähne.

8. Butterfly-Cut

Der Butterfly-Schnitt wird vermutlich im Herbst und Winter seinen endgültigen Durchbruch feiern. Aber bereits jetzt ist er besonders in den Sozialen Medien ein Hit. Sanfte, abfallende Stufen, die wie Schmetterlingsflügel über die Schulter fallen, verleihen den Haaren ein frisches Volumen.

Haar-Accessoires: Das sind die Must-haves für den Herbst

Wer keine große Veränderung möchte, kann seine Haare im Herbst auch mit Accessoires aufpeppen. Mit diesen liegst du voll im Trend.

Haarklammern: Die großen Haarklammern aus den 90ern sehen wir nach wie vor überall. Einfach die Haare im Nacken zusammenfassen und mit der Klammer befestigen. So sind sie aus dem Weg und du hast trotzdem eine stylische Frisur.

Auch die gezackten Haarreifen aus der Kindheit feiern ein Comeback. Sie sind perfekt, wenn du deinen Pony rauswachsen lassen möchtest.

: Auch die aus der Kindheit feiern ein Comeback. Sie sind perfekt, wenn du deinen rauswachsen lassen möchtest. Tücher: Bunte Bänder und Tücher in den Haaren sind nach wie vor beliebte Accessoires und so vielseitig einsetzbar. Tipp: Schau mal im Secondhandladen, dort gibt es meist eine große Auswahl zu einem guten Preis.

