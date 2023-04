Fitness-Influencer Julian Zietlow hat auf den ersten Blick alles erreicht, was man sich wünschen kann. Er hat mehrere Unternehmen gegründet, trainierte Promis, hat eine Frau und zwei Kinder. Mit seinem "Size Zero"-Programm und den Unternehmen "Rocka Nutrition" und "BumBum" wurde er bekannt. Er trainierte Stars wie Charlotte Würdig, Fler oder Jörn Schlönvoigt.

Doch scheinbar war der 38-Jährige trotzdem nicht glücklich. Mehrere Medien berichten, dass er in einem Sumpf aus Drogen versunken ist und sein "höheres Selbst" in Thailand sucht - zusammen mit dem Influencer Ferdinand Beck. Seine Frau Alina Schulte im Hoff hat nach 18 gemeinsamen Jahren - mehr als sieben davon verheiratet - einen Schlussstrich gezogen und gab die Trennung bekannt. Am Dienstag, dem 25. April 2023, hat sich Zietlow das erste Mal seit langer Zeit mit einem Reel zurückgemeldet. Seine Fans sind schockiert.

Zietlow meldet sich auf Instagram zurück: Fans sind stocksauer

Julian Zietlow hat in den vergangenen Tagen bereits anklingen lassen, dass er sich zu den Drogengerüchten äußern will. Er veröffentlichte Instagram-Storys und einen Post, in denen er, wie in einem Countdown ankündigte, dass er Stellung beziehen will.

Sein neuestes Instagram-Reel sorgt jedoch vor allem für Verwunderung und Wut bei seinen Fans. Darauf ist er zu sehen, wie er im Regen mit einer unbekannten Frau tanzt. Hinterlegt ist das Video mit dem Song "Willst du (mit mir Drogen nehmen)" von Alligatoah. In dem Video tanzen die beiden sehr lasziv und können kaum die Finger voneinander lassen. Er selbst schreibt zu dem Kurz-Video: "Willst du?"

Seine Fans kommentieren mehrheitlich negativ. "Habe irgendwie mit vielem gerechnet, aber nicht damit. Unfassbar", schreibt beispielsweise eine Userin. Ein anderer Follower kommentiert: "Offiziell der am meisten abgestürzte Mensch auf diesem Planeten." Eine Userin, welche über 4000 Likes auf ihren Kommentar bekommen hat, schreibt: "Einfach nur geschmacklos sowas öffentlich zu posten, während Alina mit den Kindern daheim ist. Auch wenn ihr getrennt seid, sowas hat sie nicht verdient." Auch andere User*innen sehen in dem Video eine Demütigung für seine Ex Alina.

In seiner Instagram-Story zu dem Video schreibt Julian Zietlow: "Tanze jetzt... Morgen mehr dazu!" Wir werden also weiter abwarten müssen, was er genau zu seinem neuen Lebenswandel zu erzählen hat.

Julian Zietlow sucht sein "höheres Selbst" in Thailand

Anfangs soll ihn seine Frau noch bei dem bewusstseinserweiternden Selbstfindungstrip unterstützt haben, auf dem der 38-Jährige auch mit Psychedelika wie LSD und anderen Drogen in Berührung gekommen sein soll. Seiner eigenen Aussage zufolge habe sie ihm zu Beginn sogar noch viel Spaß dabei gewünscht.

Laut der Schweizer Zeitung Blick soll alles mit einem verhängnisvollen Treffen im Jahr 2021 begonnen haben, als Zietlow den Influencer Ferdinand Beck kennenlernte. Dieser soll Zietlows Reise zu seinem "höheren Selbst" vorangetrieben haben. Unter der Aufsicht des 30-Jährigen habe er demnach auch erstmals bewusstseinserweiternde Substanzen konsumiert. Blick berichtet weiter, dass Zietlow und seine Frau Alina nach der Geburt ihrer zweiten Tochter beruflich etwas kürzertreten wollten und gemeinsam an Meditations-Zeremonien teilgenommen haben.

Doch dann folgte Zietlows endgültiger Absturz in Thailand - und wieder soll Beck dabei gewesen sein. Es wird nun spekuliert, ob sich Julian Zietlow ähnlich wie Ferdinand Beck dem Bashar-Kult angeschlossen hat. Beck hat bereits verkündet, dass er Teil der Sekte ist. "Viele Leute sagen, ich habe den Bezug zur Realität verloren und dass ich im Bashar-Kult versunken bin - und es ist wahr. Ich bin im Bashar-Kult", erklärt Beck in einem Vlog bei YouTube. Durch diesen Kult sei er nach eigener Aussage zum Millionär geworden.

Fans in Sorge um Julian Zietlow

Fans des Fitness-Influencers Julian Zietlow sind in Sorge und kommentieren unter seinen Instagram-Posts. Einer schreibt: "Alles zu verlieren, um alles haben zu können, ist ein hoher Preis, dessen Wert du erkennen wirst, wenn du realisierst, dein highest excitement bereits besessen zu haben."

Ein anderer kommentiert: "Ich hoffe sehr, dass sich das mit beiden wieder einrenkt und Julian endlich von diesem schrecklichen Ferdi Abstand nimmt. (...) Irgendwie hat die Hirnwäsche am Ende leider doch geklappt. Ich hoffe sehr, dass Julian irgendwann wieder der Alte ist..."

