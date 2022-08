Los Angeles vor 43 Minuten

Spin-off geplant?

Fans von Harry Potter, aufgepasst: Wird es tatsächlich eine TV-Serie geben? - das ist bisher bekannt

Er hat Generationen in seinen Bann gezogen: Harry Potter. Jetzt könnte der Traum vieler Fans wahr werden. Eine TV-Serie über die Zauberlehrlinge von Hogwarts soll in Planung sein. Was steckt dahinter?