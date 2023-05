Deutschland hat beim Eurovision Song Contest (ESC) einen sehr guten Startplatz im Teilnehmerfeld ergattert.

Wie die Veranstalter des Events am Freitag bekanntgaben, wird die Hamburger Band Lord Of The Lost am Samstag auf Platz 21 die Bühne im englischen Liverpool betreten. Warum ist das gut?

ESC: Lord Of The Lost auf den Spuren von Lena? Warum der Startplatz wichtig ist

Es gibt insgesamt 26 Acts an dem Abend. Erfahrungsgemäß kommen ESC-Bands, die gegen Ende des Wettbewerbs auftreten, gut weg. Denn sie sind dem TV-Publikum später besser im Gedächtnis geblieben, wenn es an die Zuschauer-Abstimmung geht.

Beim ESC 2010 in Oslo, Deutschlands letztem ESC-Sieg, war die Sängerin Lena mit "Satellite" auf Platz 22 angetreten. Beim ESC in Turin im Jahr 2022 hatte der Deutsche Malik Harris mit "Rockstars" hingegen doppeltes Pech: Er erwischte mit Platz 13 eine ungünstige Position und musste zudem direkt nach der Ukraine auftreten, auf der die größte Aufmerksamkeit des Abends lag. Harris wurde Letzter und reihte sich damit ein in eine tragische ESC-Geschichte voller deutscher Misserfolge.

Vorschaubild: © Rolf Vennenbernd/dpa