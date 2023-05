Am Samstag (13. Mai 2023) findet der Eurovision Song Contest (ESC) in Liverpool statt. Nachdem im letzten Jahr der Beitrag der Ukraine mit deutlichem Vorsprung gewonnen hat, hat sich Großbritannien als Gastgeberland zur Verfügung gestellt.

Für Deutschland geht in diesem Jahr die Band Lord Of The Lost aus Hamburg ins Rennen. Das Finale des ESC wird am Samstagabend ab 21 Uhr live im Ersten übertragen. Zuschauer können das Event auch über die ARD Mediathek oder eurovision.de im Internet streamen.

Update vom 13.05.2023: Eine Ära geht zu Ende - letzter ESC für Peter Urban

ESC-Kommentator Peter Urban geht mit Hochstimmung in seine letzte Grand-Prix-Moderation für das deutsche Fernsehpublikum. "Erstens freue ich mich unglaublich, hier in Liverpool zu sein", sagte der 75-Jährige am Samstagnachmittag in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur in Liverpool.

Dort sollte ab 21 Uhr das Finale des Eurovision Song Contest (ESC) steigen. Urban: "Es gibt keine bessere Stadt für den ESC - fröhlich, feiernd, empathisch auch der Ukraine und den geflüchteten Menschen der Ukraine gegenüber. Und so ein toller Partner für den ESC. Und dass ich hier meine letzte ESC-Sendung machen kann, ist eine große Freude."

Gleichzeitig stelle er sich aber auch "mit schwerem Herzen" dieser Moderation, sagte Urban. "Ich muss mal sehen, dass ich gut durch den Abend komme, ohne mich zu verhaspeln, nervös zu sein oder mich zu verschlucken, weil der Kloß im Hals zu dick ist."

Ob er sich schon letzte Worte ans Publikum zurechtgelegt hat? "Im Kopf, aber noch nicht real. Ich habe sie noch nicht aufgeschrieben. Aber ich werde mich nur bedanken. Das ist eigentlich alles. Bedanken bei den Zuschauern, bei den Mitarbeitern und für die vielen Jahre Treue zum ESC." Urban moderierte den ESC seit 1997 für die ARD.

Originalmeldung vom 12.05.2023: Lord Of The Lost auf den Spuren von Lena? Warum der Startplatz wichtig ist

Deutschland hat beim Eurovision Song Contest (ESC) einen sehr guten Startplatz im Teilnehmerfeld ergattert.

Wie die Veranstalter des Events am Freitag bekanntgaben, wird die Hamburger Band Lord Of The Lost am Samstag auf Platz 21 die Bühne im englischen Liverpool betreten. Warum ist das gut?

Es gibt insgesamt 26 Acts an dem Abend. Erfahrungsgemäß kommen ESC-Bands, die gegen Ende des Wettbewerbs auftreten, gut weg. Denn sie sind dem TV-Publikum später besser im Gedächtnis geblieben, wenn es an die Zuschauer-Abstimmung geht.

Beim ESC 2010 in Oslo, Deutschlands letztem ESC-Sieg, war die Sängerin Lena mit "Satellite" auf Platz 22 angetreten. Beim ESC in Turin im Jahr 2022 hatte der Deutsche Malik Harris mit "Rockstars" hingegen doppeltes Pech: Er erwischte mit Platz 13 eine ungünstige Position und musste zudem direkt nach der Ukraine auftreten, auf der die größte Aufmerksamkeit des Abends lag. Harris wurde Letzter und reihte sich damit ein in eine tragische ESC-Geschichte voller deutscher Misserfolge.

Vorschaubild: © Peter Kneffel/dpa