Wegen regnerischen Wetters haben die Veranstalter des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken (2. bis 5. August) Besucher um Geduld gebeten. «Regen gibt es bei Festivals manchmal. Aber nur selten so viel», erklärten sie.

Deshalb könnten die Fans aktuell nicht mit dem gewohnten Tempo auf die Campingflächen. «Die Vorbereitungen für das Festival laufen aber wie geplant.»

Die Veranstalter rieten allen, die dazu die Möglichkeit haben, mit dem Start ihrer Reise noch etwas abzuwarten. Am Dienstag (nach 10.00 Uhr) wollen sie weitere Informationen zur Anreise geben. Am Montag hatten die Veranstalter vorübergehend die Anreise gestoppt, weil die Campingplätze nicht zu betreten gewesen seien.

Erst am Montagmorgen hatten die Campingplätze in Wacken geöffnet. Montag und Dienstag gelten als Anreisetage für das Wacken Open-Air (W:O:A). Das Festival ist mit 85.000 Besucherinnen und Besuchern erneut ausverkauft. Insgesamt sind dort mehr als 200 Konzerte auf neun Bühnen geplant. Bereits das vierte Mal in Wacken dabei ist die britische Band Iron Maiden. Zudem werden Acts wie Megadeth, Helloween und Doro Pesch erwartet.