Nach dem Sieg bei DSDS winken den Gewinner*innen Preisgeld und Plattenvertrag. Danach liegt es an den "Deutschland sucht den Superstar" Teilnehmer*innen selbst, was aus ihrer Karriere wird.

Nicht jeder wurde anschließend ein Star und verfolgte eine große Karriere. Was wurde genau aus den Sieger*innen der letzten Staffeln?

DSDS-Gewinner Alexander Klaws (2003)

Am 8. März 2003 hat Alexander Klaws als Erster "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen. Der Hype um ihn war unglaublich groß. Sein Debüt-Album "Take Your Chance" und sein Nachfolger "Here I Am" schafften es beide sofort an die Spitze der deutschen Musikcharts.

Doch dann schlug Klaws einen etwas anderen Weg ein. Er absolvierte eine Musicalausbildung und stand anschließend für "Tanz der Vampire" und "Tarzan" auf der Bühne. In 2010 hat Klaws eine Hauptrolle in der Sat.1-Telenovela "Anna und die Liebe" inne und im Jahr 2024 war er in der siebten Staffel von "Let's Dance", welche er auch gewann.

Im Februar 2017 wurde er Vater eines Sohnes und spielte im Sommer die Titelrolle "Old Surehand" bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg. Im Jahr 2022 hatte er ebenfalls eine Rolle in den Festspielen inne.

DSDS-Siegerin Elli Erl (2004)

Elli Erl konnte sich im März 2004 gegen die damals 19-jährige Denise Tillmanns durchsetzen und gewann die zweite Staffel "Deutschland sucht den Superstar". Dieter Bohlen produzierte ihren Gewinnersong "This Is My Life". Anschließend beendete Erl jedoch die Zusammenarbeit mit ihm.

Danach wurde es still um die Sängerin. Im Jahr 2009 veröffentlichte sie ihre Autobiografie "Gecastet", in welcher sie über ihre Erfahrungen währende der Castingshow und darüber hinaus erzählte.

Im Juni 2019 heiratete sie ihre Lebensgefährtin Tina van Wickeren in Köln. Sie studierte außerdem an der Uni Regensburg Sport und Musik auf Lehramt und ist heute als Lehrerin tätig.

DSDS-Gewinner Tobias Regner (2006)

Tobias Regner gewann 2006 DSDS und setzte sich gegen 14.000 Teilnehmer*innen durch. Mit seiner Single "I Still Burn" feierte der Rocker große Erfolge. Er kletterte in Deutschland, Österreich und Schweiz an die Spitze der Charts und auch sein Debütalbum "Straight" wurde kurz nach der Veröffentlichung mit Gold ausgezeichnet.

Anschließend kehrte Regner zu seiner 2001 gegründeten Band "Sacarium" zurück, bei welcher er als Frontmann mit seinen Bandkollegen Metallica-Songs covert. Er ist außerdem als Dozent für Gitarren-Unterricht an Volkshochschulen in Bayern tätig.

DSDS-Sieger Mark Medlock (2007)

Er war wohl neben Alexander Klaws einer der bekanntesten DSDS-Gewinner: Mark Medlock. Mit seinem Siegersong "Now or Never" stieg er sofort auf Platz 1 der Singlecharts ein. Er veröffentlichte wie Elli Erl eine Autobiografie, die seinen Weg vom Arbeitslosen zum DSDS-Gewinner beschrieben hat.

Der heute 44-Jährige konnte mehrere Songs in den deutschen Top Ten platzieren. Dennoch erklärte er 2013 seine Karriere als beendet und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück. Heute lebt er auf Sylt und produziert seine Musik selbst. 2017 erschien sein Studioalbum "Zwischenwelten".

DSDS-Gewinner Thomas Godoj (2008)

Die fünfte Staffel hat Thomas Godoj für sich entschieden. Doch er sah die Teilnahme an der Castingshow eher als Spaß. "Meine Band und ich haben ja schon vorher Musik gemacht."

Nach seinem DSDS-Sieg kaufte er sich von dem Management frei und berichtet: "Ich kann froh sein, dass ich nicht komplett pleite war - so viel dazu." Doch er meint auch: "Ich bereue es nicht, mitgemacht zu haben."

Ende des Jahres 2019 war er mit seiner Band auf Tour. Sein Publikum sei zwar nicht mehr so groß wie früher, doch er sei immer noch zufrieden: "Ich kann von der Musik leben." Er finanzierte seine letzten Alben über Crowdfunding und kam dabei auf Summen von bis zu 207.000 Euro.

DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher (2009)

Daniel Schuhmacher war schon in der fünften Staffel dabei - gewann jedoch erst die sechste. Bei DSDS sang er noch Liebeslieder und sanften Pop. Seine Lieder wurden anschließend deutlich rockiger. "Die Liebe nervt mich einfach", berichtet er gegenüber express.de.

"Jetzt schreibe ich meine eigenen Lieder, die Privates thematisieren." Seit 2016 ist er unter dem Pseudonym DSFZKE unterwegs - eine Abkürzung für "Die Suche führt zu keinem Ergebnis". Er brachte mehrere Singles heraus und gründete außerdem sein eigenes Label. Seine Musik ist heutzutage jedoch deutlich electro-lastiger.

DSDS-Gewinner Mehrzad Marashi (2010)

Mehrzad Marashi war der Sieger der siebten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". In einer Liveshow machte er seiner damaligen Freundin vor Millionen von Zuschauer*innen einen Heiratsantrag.

Mit seinem Siegersong "Don't Believe" schaffte es der im Iran geborene Sänger von null auf Platz 1 der Charts. Kein anderes Lied verkaufte sich bis dato deutschlandweit innerhalb eines Tages häufiger. Seine geplante Tournee wurde jedoch wegen mangelnder Nachfrage abgesagt. Heutzutage lebt der dreifache Vater in Hamburg, wo er ein Tonstudio betreibt.

DSDS-Sieger Pietro Lombardi (2011)

Eine der wohl bekanntesten DSDS-Sieger ist wohl Pietro Lombardi. Er gewann die achte Staffel der Castingshow. Seine damalige Freundin Sarah Engels wurde damals Zweite und man sah beide jahrelang immer zusammen.

RTL2 dokumentiere sowohl die Beziehung, als auch die Trennung der beiden. Musikalisch lief es gut für den Lombardi. Im Jahr 2018 produzierte er mit Kay One den Song "Senorita", welcher Millionen Klicks auf YouTube erzielte.

Er wurde außerdem Anfang 2023 zum zweiten Mal Vater. Seine Verlobte Laura Maria Rypa brachte einen Jungen zur Welt.

DSDS-Gewinner Luca Hänni (2012)

Luca Hänni verdrehte den Mädchen reihenweise den Kopf. Der Schweizer modelt seit 2016 für Herrenunterwäsche und nahm an verschiedenen TV-Formaten teil.

Er brachte Ende 2018 seine erste deutschsprachige Single "Bei mir" heraus und performte den Song gemeinsam mit Helene Fischer in der "Helene Fischer Show".

Im Jahr 2019 kam sein Song "She got me" heraus, mit welchem er beim Eurovision Song Contest teilnahm und den vierten Platz belegte. In 2020 tanzte er mit Christina Luft bei "Let's Dance". Sie sind inzwischen ein Paar und verlobt.

DSDS-Gewinnerin Beatrice Egli (2013)

Die Schweizerin Beatrice Egli gewann "Deutschland sucht den Superstar" in 2013. Ihr Debüt-Album "Glücksgefühle" schaffte es sogar auf Platz zwei der deutschen Charts. Im März 2014 gewann Egli den Echo als "Newcomer des Jahres (international)".

2018 ging sie mit ihrem Studioalbum "Wohlfühlgarantie" auf große Deutschlandtour, außerdem war sie in drei Folgen der ARD-Erfolgs-Telenovela "Sturm der Liebe" zu sehen. Heutzutage tritt sie regelmäßig als Moderatorin und Sängerin im deutschen TV auf.

DSDS-Siegerin Aneta Sablik (2014)

Aneta Sablik gewann mit ihrem Song "The One" im Jahr 2014 DSDS. Ihr Song erreichte in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz Platz 1 der Single-Charts.

Die gebürtige Polin sollte im Spätsommer 2014 auf große Tournee gehen, doch von den 20 angesetzten Konzerten fanden nur zwei statt. Zuletzt trat Sablik mit ihrer Single "Ulala" beim polnischen Vorentscheid des Eurovision Song Contest 2017 an, allerdings konnte sie sich nicht qualifizieren.

DSDS-Gewinner Severino Seeger (2015)

In 2015 gewann der 36-jährige Halb-Italiener Severino Seeger gegen Viviana Grisafi.

Der von Dieter Bohlen produzierte Song "Hero of My Heart" erreichte jedoch nur Platz 10 der deutschen Charts und war damit die schlechteste Chartplatzierung eines DSDS-Siegersongs. Nach Bekanntwerden der Beschuldigungen gegen Severino wegen bandenmäßigen Betrugs distanzierte sich Bohlen und der Sender von ihm.

Zuletzt performte Seeger beim Tag der Bundeswehr 2019 in Dillingen. Er engagiert sich heute für die Resozialisierung von Straftätern.

DSDS-Sieger Prince Damien Ritzinger (2016)

In 2016 gewann der Südafrikaner Prince Damien. Mit seinem Finalsong "Glücksmoment" gelang ihm sofort der Sprung auf Platz eins der Download- und Single-Charts.

Im Animationsfilm "Sing" lieh er 2016 einem Frosch seine Stimme, ein Jahr später nahmen Prince Damien mit Luca Hänni an der RTL-Tanzshow "Dance Dance Dance“ teil und gewannen die zweite Staffel.

Im Jahr 2019 nahm Damien als Vocalcoach bei DSDS teil und unterstützte die Kandidatin Juliette Schoppmann. 2020 wurde er als RTL-Dschungelkönig gefeiert.

DSDS-Gewinner Alphonso Williams (2017)

Der US-Amerikaner Alphonso Williams gewann die 14. Staffel und galt als Zuschauerliebling. Mit seinem Debütalbum "Mr Bling Bling Classics" schaffte er es jedoch nur auf Platz 15 der deutschen Charts.

Der große Erfolg blieb aus. Es folgten einzelne Auftritte bei "Let's Dance" oder im ZDF-Fernsehgarten. In 2018 war er bei "Promi Big Brother" und belegte den dritten Platz.

In 2019 verlor der Sänger den Kampf gegen Prostata-Krebs, der nur wenige Monate zuvor diagnostiziert wurde. Dieter Bohlen verabschiedete sich mit rührenden Abschiedsworten.

DSDS-Gewinnerin Marie Wegener (2018)

Die bis dahin jüngste Siegerin, Marie Wegener, bekam als 16-Jährige einen Plattenvertrag und 100.000 Euro, als sie DSDS gewann. Sie lebt mit ihren Eltern und ihrem zweieiigen Zwillingsbruder in Duisburg. Sie nahm bereits 2013 an der ersten Staffel von The Voice Kids teil und verlor in der Battle Round gegen die spätere Siegerin Michèle Bircher.

Heutzutage hat sie immer wieder kleinere Auftritte und in 2019 spielte sie die Hauptrolle im Musical "Die Schöne und das Biest."

DSDS-Sieger Davin Herbrüggen (2019)

2019 gewann Davin Herbrüggen "Deutschland sucht den Superstar" - zur großen Überraschung von Dieter Bohlen. Bohlen hatte im Vorfeld einen anderen Teilnehmer als Sieger erklärt.

Doch der große Erfolg blieb bei Herbrüggen aus. Seine Debütsingle "The River" erreichte nur Platz 34 der Charts – der schlechteste Charteinstieg eines Siegerliedes überhaupt.

Herbrüggen versuchte sich daraufhin als Influencer. Er ist Kooperationen mit Sonnenbrillen und Uhrenmarken eingegangen und warb für Bleaching-Sets. Zudem war er Marken- und Pflegebotschafter der Bergischen Krankenkasse. 2022 veröffentlichte er sein erstes Studioalbum mit dreizehn Songs.

DSDS-Gewinner Ramon Roselly (2020)

Ramon Roselly gewann die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Seine Single "Eine Nacht" stieg gleich auf Platz eins der deutschen Charts ein.

Sein Debüt-Album "Herzenssache" kam 2020 heraus. Ihm gelang es dieses Album zehn Wochen lang in den Top 10 zu halten. Im Jahr 2021 konnte er sich die Goldene Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" sichern.

DSDS-Sieger Jan-Marten Block (2021)

Jan-Marten Block nahm bereits bei der Casting-Show "X Factor" teil, doch er gewann schließlich die 18. Staffel bei "Deutschland sucht den Superstar".

Musik ist nicht die einzige Leidenschaft des Wahl-Berliners. So ist er auch als Synchronsprecher tätig und spricht unter anderem eine Figur in einer russischen Kinderserie.

DSDS-Gewinner Harry Laffontien (2022)

In 2022 waren das erste Mal zwei Brüder im DSDS-Finale. Die Zuschauer*innen konnten jedoch nur einen der beiden als Sieger bestimmen. Harry Laffontien konnte sich das Siegertreppchen sichern. Doch die Brüder, die aus einer Zirkus-Familie stammen, machen trotzdem gemeinsam Musik.

In der Sendung "Die große Schlagerstrandparty" präsentierten sie ihre gemeinsame Single "Manege frei" als "Laffontien Brothers".

