Lucas Cordalis ist Kandidat in der neuen Staffel von " Ich bin ein Star - Holt mich hier raus !"

ist Kandidat in der neuen Staffel von " !" Das Dschungelcamp startet am Freitag (13. Januar 2023)

(13. Januar 2023) Das schätzt Lucas Cordalis an Rheinland-Pfalz, der Heimat seiner Frau Daniela Katzenberger

Am Freitag (13. Januar 2023) startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Lucas Cordalis, Sänger und Ehemann von Daniela Katzenberger, der vielleicht bekanntesten Blondine aus Rheinland-Pfalz. Im Interview inRLP.de verrät Cordalis unter anderem, welche Rolle die pfälzische Küche in seiner Vorbereitung für das Dschungelcamp spielte.

Gestärkt durch pfälzisches Essen: So zieht Lucas Cordalis ins Dschungelcamp ein

Für Lucas Cordalis ist es bereits der dritte Anlauf bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus". Während das Dschungelcamp 2021 pandemiebedingt ganz ausfiel, kam dem Sänger im letzten Jahr eine Corona-Infektion in die Quere. Umso motivierter geht er jetzt ins Camp: "Da ich ja in Südafrika kurz vor den Türen des Dschungelcamps gestoppt wurde, freue ich mich natürlich wahnsinnig hier in Australien, im originalen Dschungelcamp dabei zu sein."

Aufgeregt ist der Sohn des 2019 verstorbenen Schlager-Stars Costa Cordalis trotzdem. Aktuell überwiege aber noch die Vorfreude. Da er drei Jahre Zeit hatte, könnte man meinen, Lucas Cordalis habe viel Zeit gehabt, um sich auf den australischen Dschungel vorzubereiten, doch er selbst sieht das anders: "Ich glaube, auf das Dschungelcamp kann man sich nicht wirklich vorbereiten."

Mit Blick auf die magere, kulinarische Auswahl im Camp hat Cordalis lediglich beim Essen nochmal richtig zugeschlagen. Hier spielte auch die pfälzische Küche eine entscheidende Rolle, wie er im Interview verrät: "Natürlich habe ich über Weihnachten noch mal sehr gut und viel gegessen, hauptsächlich pfälzische Rezepte von meiner Schwiegermutter und deshalb natürlich auch das eine oder andere Kilo zugenommen."

Lucas Cordalis ist "Mann einer waschechten Pfälzerin"

Überhaupt spielt Rheinland-Pfalz im Leben von Lucas Cordalis mittlerweile eine große Rolle. Seit 2016 ist er mit Daniela Katzenberger verheiratet und obwohl der Katzenberger-Cordalis-Clan auf Mallorca lebt, hat die gebürtige Ludwigshafenerin die Liebe zu ihrer pfälzischen Heimat nie verloren. Eine Liebe, die auch auf Lucas Cordalis abgefärbt hat.

"Als Mann einer waschechten Pfälzerin, habe ich die Pfalz natürlich mit ihren lieben Menschen, dem tollen Essen, den Traditionen und der schönen Pfälzer Natur sehr lieb gewonnen", schwärmt er. Der Musiker sei immer gerne zu Gast in Rheinland-Pfalz.

Statt in die Pfalz, ging es für ihn zuletzt aber nach Australien, woher seither dem Einzug ins Camp entgegenfiebert. Das bedeutet für Lucas Cordalis auch eine Trennung von Daniela Katzenberger und ihrer gemeinsamen Tochter, der siebenjährigen Sophia. Diese Trennung ist ihm alles andere als leicht gefallen. Trotzdem will er das Abenteuer Dschungel durchziehen. "Von nichts kommt nichts. Da muss man durch", so der 55-Jährige.

"Ich wünsche mir natürlich, dass mir die Pfälzer ganz fest die Daumen drücken."

"Die Teilnahme am Dschungelcamp ist für mich sehr, sehr emotional, da mein Vater, Costa Cordalis, der erste Dschungelkönig war und ich ihn auch damals als Begleitperson nach Australien begleitet habe", erzählt Lucas Cordalis im Interview mit inRLP.de. Zu Lebzeiten seines Vaters, hätte er es nie gewagt, selbst bei der RTL-Kultshow mitzumachen. Aus Respekt zu seinem Vater habe er entsprechende Anfragen deshalb immer abgelehnt. Der Musiker war der Meinung, dass ein König pro Haus genug sei.

Inzwischen hat sich das geändert: "Nach seinem Tod ist es jetzt mein größter Wunsch, die Dschungelkrone wieder in die Familie Cordalis zu holen." Sollte ihm das tatsächlich gelinge, würde ihn das sehr glücklich machen. Um sich diesen Wunsch erfüllen zu können, hofft der Sänger auch auf Unterstützung aus Rheinland-Pfalz: "Ich wünsche mir natürlich, dass mir die Pfälzer ganz fest die Daumen drücken."

Neben seinem verstorbenen Vater war auch schon seine Schwiegermutter Iris Klein und seine Schwägerin Jenny Frankhauser im Dschungelcamp. Letztere hat die Show 2018 sogar gewonnen. "Natürlich ist in meiner Familie jede Menge Dschungel Erfahrung vorhanden, allerdings muss ich im Dschungel meinen eigenen Weg gehen." Dabei können ihn Dschungel-Fans ab Freitag (13. Januar 2023) begleitet. Los geht es um 21.30 Uhr bei RTL. Nach der TV-Ausstrahlung sind die Folgen außerdem bei RTL+ abrufbar.