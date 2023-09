Update vom 08.09.2023, 14 Uhr: Weitere Details zum Reitunfall veröffentlicht

Bereits am Mittwoch (6. September 2023) berichtete Lena Meyer-Landrut gegenüber dem SWR von ihrem Reitunfall. Inzwischen sind weitere Details bekanntgeworden.

"Mir geht’s ganz gut, aber ich hab’ mir den Arsch gebrochen. Ich bin vom Pferd gefallen", leitete Meyer-Landrut die Podcast-Episode ein. Obwohl der Unfall schon mehrere Wochen her ist, habe sie immer noch große Schmerzen.

Der Tag auf dem Reiterhof habe eine angenehme Auszeit zum Alltag darstellen sollen. Die Reitstunde sei eigentlich gut gestartet. Demnach hatte Meyer-Landrut nach einer Pause von 15 Jahren ihre seither zweite Reitstunde genommen.

"Wir sind angaloppiert und dann hatte das Pferd auf jeden Fall richtig Fun und wollte nicht mehr aufhören zu galoppieren. Aber ich wollte gerne aufhören", schilderte sie. Durch das schnelle Tempo des Pferdes sei sie nach außen gekippt. "Und dann bin ich quasi auf den unteren Rücken gefallen und dabei sind mir zwei Wirbel gebrochen. Und jetzt hab’ ich damit so ein bisschen zu tun. Das ist auf jeden Fall echt nicht witzig gewesen", so Meyer-Landrut.

Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch habe die Sängerin in der darauffolgenden Zeit zu kämpfen gehabt. "Man kann vor allen Dingen nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so erschwerlich", berichtet sie.

Zwar hat sie erstmal unter einem Schock gelitten, trotzdem wird sie voraussichtlich keine Schäden von dem Unfall zurückbehalten.

Update vom 06.09.2023, 15.30 Uhr: Lena Meyer-Landrut mit positiver Einstellung nach schlimmem Reitunfall

Seit ihrem Reitunfall ist Lena Meyer-Landrut nach eigenen Angaben "deutlich geerdeter". "Man kann sich gar nicht bewegen", sagte die aus Hannover stammende Sängerin (32) am Mittwoch in dem SWR3-Podcast "1 plus 1". "Man kann vor allem nicht aufstehen, hinsetzen, bücken, irgendwelche Sachen aufheben und es ist alles so beschwerlich und nicht schön."

Sie sei Anfang August seitlich vom Pferd gefallen und habe sich zwei Wirbel gebrochen, sagte Meyer-Landrut in dem Podcast. "Es hätte nicht viel gefehlt und dann wären meine Beine nicht mehr zu benutzen gewesen." Jedoch habe sie Glück im Unglück gehabt und der Unfall werde sie nicht langfristig beeinträchtigen.

Die Sängerin hatte zuletzt mit "What I Want" ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum herausbringen.

Original-Artikel vom 08.08.2023

Schwere Verletzung für Sängerin Lena Meyer-Landrut: Die 32-Jährige, die 2010 den Eurovision Song Constest mit dem Lied Satellite gewonnen hatte, hat nach eigenen Angaben bei einem Reitunfall einen doppelten Kreuzbeinbruch erlitten.

Das teilte die aus Hannover stammende Sängerin am Dienstag auf Instagram mit. Dazu teilte sie ein Bild einer Röntgenaufnahme, die den doppelten Bruch zeigen soll.

Doppelter Bruch bei Sturz von Pferd

Sie sei vom Pferd gefallen, gab Meyer-Landrut dazu bekannt. "Ich versuch, mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam", schrieb Meyer-Landrut. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind bisher noch nicht klar. Die Bild berichtet jedoch, dass der Unfall wohl im Italien-Urlaub der 32-Jährigen passiert sei.

Zahlreiche Instagram-Nutzerinnen und -Nutzer wünschten der Sängerin eine gute Genesung.

Meyer-Landrut hatte zuletzt mit "What I Want" ihre erste Single nach längerer Pause veröffentlicht. Anfang kommenden Jahres will sie ihr sechstes Studioalbum herausbringen. Inwieweit der Unfall Auswirkungen auf die weiteren Pläne der Sängerin hat, ist bisher noch nicht klar.

Vorschaubild: © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild