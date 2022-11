Welche großen Modenschauen gibt es?

Die neuesten Trends für Herbst und Winter 2022/23

Auf den großen Modenschauen dieser Welt werden die neuen Kollektionen präsentiert und nach dieser Mode richten sich die meisten großen Modehäuser und die Fashion-Trends. Zu den größten Modenschauen dieser Welt zählen: die New York Fashion Week, die Pariser Modenschauen, die Mailänder Modewoche und die London Fashion Week. Viele Stars und einflussreiche Persönlichkeiten besuchen diese Modenschauen und lassen sich von den neuen Styles inspirieren. Welche Trends das sind, zeigen wir euch hier.

1# Trend: Knallig-leuchtende Farben

Trist war gestern. Diesen Winter wird es bunt. Dabei kann man Basics in herbstlichen Farbtönen auch super mit einem strahlenden Eyecatcher kombinieren oder seinen kompletten Look farbig gestalten. Egal ob knallig oder soft und zart. So bekommt man auch an düsteren Tagen gute Laune und erstrahlt im neuen Glanz. Denn der Gedanke dabei ist, dass man das Sommerfeeling einfach verlängert.

2# Trend: Tanktops

Tanktops begleiten uns einfach über den Herbst und Winter und sind zudem simple zu kombinieren - ob zu Hosen, Röcken oder unter Jacken, wenn es kälter wird. Und dabei muss es nicht nur beim weißen Tanktop bleiben, sondern es kann ruhig auch ein wenig Farbe ins Spiel gebracht werden.

3# Trend: Maxiröcke und Maxikleider

Lang, länger, maxi. Dabei tragen wir die angesagten Kleidungsstücke meist über den Knöcheln; bei einigen Teilen sogar noch deutlich länger. Ganz egal, ob im Businesslook oder casual - dieser Trend begleitet uns über den Winter. Auch wieder im Kommen: der Faltenrock. Im legeren Look kombinierbar mit flachen Schuhen oder für den Abenddress mit High Heels. Ebenfalls angesagt sind lange Roben und Maxikleider. Gerne auch wieder mit Farbe.

4# Trend: Trenchcoat

Der Trenchcoat bleibt der Klassiker unter den Trends. Erfunden wurde er Ende des 19. Jahrhunderts von den Modemachern Burberry und Aquascutum London und wurde über die Jahre schon von vielen bekannten Persönlichkeiten zur Show gestellt. Kein Wunder - er sieht immer chic aus und lässt sich zu fast allem tragen. Ursprünglich als witterungsfester Mantel für das Militär gedacht, hat er seinen Weg in die Modehäuser gefunden und auf die große Filmleinwand geschafft. Bekannt wurde er unter anderem durch Stars wie Humphrey Bogart im Film Casablanca oder durch Audrey Hepburn, die uns jedes Jahr an Silvester im wiederkehrenden Film "Frühstück bei Tiffany" erfreut.

5# Trend: Bomberjacken

Ja, die guten alten Bomberjacken haben ihren Weg zurück auf die Laufstege geschafft. Bomberjacken wurden bis in die 80er Jahre vom US-Militär genutzt und waren als "Fliegerjacken" bekannt. In verschiedenen Bewegungen waren sie oft beliebt, doch mittlerweile sind sie schon länger auch im Mainstream daheim. Früher aus Nylon, gibt es mittlerweile auch Blousons aus verschiedenen Stoffen, die dem Modell gleichen und auch als Bomberjacken bezeichnet werden.

6# Trend: Cowboystiefel

Auch die Westernfans unter euch sollen nicht zu kurz kommen, denn Westernstiefel, auch als Cowboystiefel bekannt, sind wieder hoch im Kurs. Ihren Namen haben sie, weil sie von Cowboys getragen wurden und immer noch werden. Sie passen ideal zu Jeans, aber auch unter Röcken und Kleidern können sie sich sehen lassen und stechen cool hervor.

