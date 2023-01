Schauspieler Sabin Tambrea teilte die traurige Nachricht mit seinen Followern auf Instagram: Christina Drechsler ist mit nur 41 Jahren gestorben. Die beiden spielten zusammen beim Berliner Ensemble.

"Ach Christina", beginnt der emotionale Text unter der Bilderstrecke. "So viele hast du verzaubert, mit deiner sanften Seele. Mit deinem kompromisslos abgrundtiefen Spiel." Zuletzt wünscht Tambrea seiner Kollegin eine "gute Reise".

Christina Drechsler stirbt mit 41 Jahren: Ihre bekanntesten Rollen

Drechsler wurde 1982 in Berlin geboren und startete schon im Teenageralter ihre Schauspielkarriere. In der RTL-Soap "Alle zusammen, jeder für sich" ergatterte sie ihre erste Fernsehrolle. Auch im Kriminalfilm "Polizeinotruf 110: Mörderkind" spielte sie mit - und das alles bevor sie mit der Schule fertig war.

Direkt nach dem Abitur bekam Drechsler einen Platz in der renommierten Ernst-Busch-Schauspielschule. Noch vor dem Ende ihres Studiums holte sie der damalige Intendant Claus Peymann ans Theater am Schiffbauerdamm. Seit 2003 war die Schauspielerin ein fester Teil des Berliner Ensembles und begeisterte das Theaterpublikum.

Nebenbei war sie auch immer wieder in Film und Fernsehen zu sehen. Zum Beispiel in "In aller Freundschaft" und "Stromberg". Für ihre Rolle in "Die Unsichtbare" war sie zudem als beste Nebendarstellerin für den Deutschen Filmpreis nominiert. Zuletzt konzentrierte sich Drechsler wieder mehr auf das Theater. Unter anderem spielte sie in "Der Sandmann" am Düsseldorfer Schauspielhaus, aber auch in mehreren Stücken des Berliner Ensembles.

Ihr früher Tod hat in der Theaterszene viele schockiert. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.

