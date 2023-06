Royale Tradition - Prinzessin Kate und Prinz William in getrennten Schlafzimmern: Kate Middleton (41) und Thronfolger Prinz William (40) gelten mit ihren drei gemeinsamen Kindern als absolute Vorzeigefamilie unter den britischen Royals.

In ihren 12 Ehejahren blieb das Kronprinzenpaar skandalfrei und soll neben einer liebevollen Partnerschaft auch nach wie vor romantische Gefühle füreinander zu haben. Britischen Medien zufolge schläft das Traumpaar jedoch schon seit geraumer Zeit in getrennten Betten, vermutlich sogar in getrennten Räumen.

Video erklärt royale Tradition aus dem britischen Königshaus

Obwohl das Schlafen in getrennten Betten oft als Zeichen einer ungesunden Beziehung angesehen wird, folgen Kate und William lediglich einer alten, royalen Tradition. Denn auch schon die verstorbene Queen Elizabeth II. (96, † 2022) und Prinz Philip (99, † 2021) setzten wohl auf getrennte Schlafzimmer.

Das Kronprinzenpaar siehst du oben im Video von merkur.de, das von unserem Partner glomex zur Verfügung gestellt wird.

Vorschaubild: © Henry Nicholls/Pool Reuters/dpa