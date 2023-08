Der US-Schauspieler Mark Margolis, bekannt aus dem TV-Hit "Breaking Bad" ist tot. Bereits am Donnerstag, 3. August 2023, sei er nach kurzer Krankheit in einer New Yorker Klinik gestorben, teilte sein Sohn, Morgan Margolis mit.

Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa) bestätigte Manager Robert Kolker den Tod des Schauspielers.Der 83-Jährige war in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Unter anderem auch in "Better Call Saul". Seinen Durchbruch in Hollywood schaffte er 1983 in Brian De Palmas Gangsterfilm "Scarface". Er stand zudem für "Black Swan", "The Wrestler", "The Fountain" oder "Pi" vor der Kamera.

Breaking Bad: Kollegen verabschieden sich vom Kult-Bösewicht Mark Margolis

Zahlreiche Kollegen wie Bryan Cranston, Dean Norris und Darren Aronofsky zollten dem Bericht nach Mark Margolis ihren Tribut. Aronofsky nannte Margolis in einem Statement am Freitag, 4. August, eine "Legende". "Breaking Bad"-Hauptdarsteller Bryan Cranston teilte seine Trauer auf Instagram mit einem liebevollen Post. Darin schreibt er unteranderem: "Ich bin heute sehr traurig, als ich vom Tod eines Freundes erfahre. Mark Margolis war ein wirklich guter Schauspieler und ein liebenswerter Mensch."

In "Breaking Bad" wurde Margolis zum Kult-Bösewicht und glänzte in der Rolle des Hector Salamanca. Der nach einem Schlaganfall im Rollstuhl sitzende Drogenboss verständigt sich mithilfe einer Klingel und mischte so weiter brutal mit.

In insgesamt 160 Produktionen wirkte er in Film und Fernsehen mit. Seine Darstellung in Breaking Bad brachte ihm 2012 eine Nominierung für den Emmy Award ein.

Vorschaubild: © Barbara Munker/dpa