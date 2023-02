Sie war anerkannte Juristin und einer der größten Sympathieträger des Privatfernsehens der 00er Jahre - im Alter von 79 Jahren ist die ehemalige TV-Richterin Ruth Herz in Köln gestorben. Darüber berichtete am Freitag zunächst die Frankfurter Rundschau unter Berufung auf RTL.

Mit ihrem sympathischen und vor allem empathischen Umgang mit jugendlichen Straftätern in der RTL-Gerichts-Serie "Das Jugendgericht" urteilte sich Ruth Herz zwischen 2001 und 2007 in die Herzen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Privatsender wollte sie als Konkurrenz zur erfolgreichen TV-Richterin Barbara Salesch von Sat 1 aufstellen. Das gelang - denn auch das "Jugendgericht" wurde zum Quoten-Schlager.

Sympathisches Gesicht des "Jugendgerichts" - Richterin Ruth Herz gestorben

Dabei war Ruth Herz abseits der Kameras eine Kapazität in ihrem Fach. In den 1960er Jahren studierte sie Jura in Genf, München und Köln. 1967 wurde sie mit cum laude promoviert. Danach arbeitete sie als Richterin in Amts- und Jugendschöffengerichten sowie als Publizistin von juristischer Fachliteratur. 1998 wurde sie aufgrund ihrer Verdienste um den Täter-Opfer-Ausgleich mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet - in demselben Jahr wurde sie Rechtsexpertin beim Europarat.

Auch nach ihrer TV-Karriere blieb Herz den Medien treu. So arbeitete sie nach Ende des "Jugendgerichts" an einem Forschungsprojekt zu Justiz und Medien der Universität Oxford mit.

Die 1943 in Haifa geborene Ruth Herz blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Ihre Eltern - ein Rechtsanwalt und eine Hebräischlehrerin - flohen 1933 vor den Nazis aus Breslau nach Palästina. Die Familie zog jedoch in den 1950er Jahren nach Deutschland, als ihr Vater eine Stelle bei der britischen Besatzungsarmee annahm. Ruth Herz war zweimal verheiratet und hinterlässt zwei Kinder. Sie starb bereits am vergangenen Donnerstag in Köln.