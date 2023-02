Bald startet die neue Staffel der beliebten RTL-Kuppelshow "Der Bachelor". Vor kurzem wurde endlich enthüllt, wer der neue Rosenkavalier sein wird. Ab dem 1. März 2023 darf David Jackson Woche für Woche Rosen verteilen und zwischen den Kandidatinnen nach seiner Traumfrau suchen.

Inzwischen hat der Sender RTL auch bekannt gegeben, welche 23 Frauen um das Herz des 32-jährigen Junggesellen buhlen dürfen. Unter ihnen ist auch eine Kandidatin aus Franken: Alyssa.

Alyssa (36) - wer ist die Kandidatin aus Franken?

Die 36-Jährige, die in der Vergangenheit schon Hollywood-Star Ryan Reynolds gedatet hat, ist in Kapstadt in Südafrika aufgewachsen und im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland gekommen. Heute ist die Blondine noch regelmäßig in der südafrikanischen Metropole und pendelt zwischen Kapstadt und Lohr am Main in Unterfranken. Die Wahl-Fränkin arbeitet als Marketing-Managerin und schreibt in ihrer Freizeit leidenschaftlich gerne Bücher, wie sie im Interview mit RTL verrät.

Die 36-Jährige liebt die Natur. Über sich selbst sagt Alyssa, dass man sie oft "draußen finde", beispielsweise beim Joggen. Weiterhin beschreibt sich die Bachelor-Kandidatin als spontan und abenteuerlustig. Außerdem reist Alyssa gerne und hofft, dass ihr Traummann diese Eigenschaften mit ihr teilt.

An ihren Traummann hat die Blondine folgende weitere Wünsche: "Er müsste ein herzensguter Mensch sein" und sollte "mit sich im selbst im Reinen sein", erzählt Alyssa in ihrem Vorstellungsvideo bei RTL. Obendrein wäre es schön, wenn er die gleichen Weltansichten hätte, wie die Marketing-Managerin.

"Ich bin vieles, aber bestimmt nicht normal."

Alyssa ist 1,70 Meter groß und seit einem Jahr Single. Zuvor war sie elf Jahre in einer Beziehung. Nun fühlt sich die 36-Jährige wieder bereit, sich zu verlieben. In der Pressemitteilung von RTL beschreibt sie sich selbst mit den Worten: "Ich bin vieles, aber ganz bestimmt nicht normal". Was genau dahinter steckt, wird sich möglicherweise in der neuen Staffel "Der Bachelor" zeigen, die ab dem 1. März immer mittwochs ab 20.15 Uhr im Fernsehen läuft.

Die 36-jährige Wahl-Fränkin bezeichnet sich selbst als sehr gläubig. "Viele Jahre hat sie sich mit den unterschiedlichsten Religionen beschäftigt, heute ist sie überzeugte Christin mit einer tiefen Verbindung zu Gott", heißt es in der Mitteilung von RTL. Und wie sollte ein perfektes Date für Alyssa aussehen? "Auf jeden Fall ein bisschen Abenteuer und Natur, Jetski fahren oder sowas. Abends ein Feuer machen (kann ich sehr gut!), vielleicht ein bisschen tanzen. Viel Lachen. Und definitiv Backgammon spielen."

Ob David dafür der optimale Partner ist? Das wird sich in Mexiko zeigen, wenn Alyssa zusammen mit 22 anderen Kandidatinnen bei "Der Bachelor" in den Kampf um die begehrten roten Rosen zieht.