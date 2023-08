Derzeit versinkt das Festivalgelände des großen Wacken Open Air 2023 im schleswig-holsteinischen Wacken im Dauerregen. Der Veranstalter musste die Anreise stoppen, um der Lage Herr zu werden. Für Mittwoch (2. August) ist allerdings eine Überraschung für das Festival-Publikum geplant, zu der die Band Motörhead die Asche ihres verstorbenen Frontmanns "Lemmy" Kilmister mitbringt.

"Im Zuge besonderer 'Lemmy Forever'-Festivitäten möchten wir dem Werk des Gods Of Rock‘n’Roll huldigen und nicht nur das: In einer feierlichen Zeremonie unterstützt von Motörhead Legenden Phil Campbell und Mikkey Dee, findet die Asche von Lemmy ein neues Zuhause in Wacken", heißt es auf der offiziellen Webseite des Wacken Open Air 2023.

Asche von "Lemmy" Kilmister soll auf Wacken 2023 "ein neues Zuhause finden"

Lemmy finde eine weitere Ruhestätte beim Wacken Open Air, wie die Veranstalter der dpa mitteilten. Der 2015 verstorbene Musiker soll am Mittwoch auf dem Festival "mit einem unvergesslichen Akt geehrt werden".

"Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre – wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", sagte Festival-Mitbegründer Thomas Jensen. "Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen, der seiner Bedeutung für ein ganzes Genre und darüber hinaus gerecht wird." Mitveranstalter Holger Hübner verwies auf eine besondere Verbindung zwischen dem Festival und Kilmister. "Kaum eine Band spielte öfter bei uns. Dass seine Reise auch hier endet, wird auf ewig etwas Besonderes bleiben."

Die Motörhead-Mitglieder Phil Campbell und Mikkey Dee sollen die Feierlichkeiten in Wacken begleiten. "Wacken bedeutete ein geliebtes Stück Heimat für Lemmy", zitierten die Veranstalter Manager Todd Singerman. "Und wir freuen uns, dass er hier für immer einen Platz finden wird."

(mem/mit dpa)