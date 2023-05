Bereits im Januar gab Moderatorin Anne Will bekannt, den Vertrag für ihre eigene Talkrunde bei der ARD nach 16 erfolgreichen Jahren nicht zu verlängern. "Es ist Zeit für andere Projekte, neue Perspektiven" erklärte die 57-Jährige damals ihre Entscheidung. Für viele kam diese Nachricht überraschend, schließlich erfreut sich das Format "Anne Will" seit Jahren hoher Zuschauerzahlen und großer Beliebtheit. Wohl auch deshalb will die ARD sowohl an seiner Moderatorin, die in Zukunft in anderen Formaten vertreten sein wird, als auch an der sonntäglichen Talkshow mit politischen Themen festhalten.

Die Frage nach der Nachfolgerin oder dem Nachfolger für Anne Will, die den Sendeplatz im Jahr 2007 von Sabine Christiansen übernahm, steht seitdem im Raum. In den Medien kursierten dabei mehrere Namen, unter anderem die von Tagesthemen-Moderatorin Caren Miosga und ihres Kollegen Ingo Zamperoni. TV-Urgestein Harald Schmidt hatte sich außerdem selbst Interesse an der Show via Twitter angemeldet, dabei handelte es sich aber wohl eher um einen Scherz des ehemaligen Talkshowmasters.

Tagesthemen-Sprecher*innen als Favoriten auf Nachfolge von Anne Will

Laut Informationen der "Bild" waren sowohl Miosga als auch Zamperoni in der Endauswahl für die Nachfolge, der NDR habe sich dabei dann auf Erstere festgelegt. Bestätigt wurde diese Entscheidung zwar noch nicht, eine offizielle Bekanntgabe soll aber spätestens im Juni stattfinden.

Für Caren Miosga ist es bereits das zweite Mal, dass sie Anne Will ablösen würde, nachdem sie 2007 ihre Stelle bei den Tagesthemen übernommen hatte. Ob die beliebte Moderatorin diese Aufgabe zusätzlich zu ihrer wöchentlichen Talkshow behalten würde, ist nicht bekannt. Bei einem Ausstieg würde auch ihr Rekord als dienstälteste Moderatorin enden, nachdem sie 2022 Ulrich Wickert abgelöst hatte, der insgesamt 15 Jahre lang die Tagesthemen moderierte.

Vorschaubild: © ARD Das Erste/NDR/Wolfgang Borrs/obs