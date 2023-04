Alfons Schuhbeck behauptet von sich selbst, kein Millionär zu sein. Dennoch hat er im Laufe der Jahre mehrere Millionen Euro angesammelt.

Der bekannte TV-Koch hat allerdings gleichzeitig auch einiges an Schulden angehäuft.

Alfons Schuhbecks Vermögen und sein Schuldenberg

Alfons Schuhbeck stieg 1980 ins Restaurantgeschäft ein, als er das "Kurhausstüberl" in Waging am See von seinem Adoptivvater übernommen hat. 2002 zog er ans Platzl in München, bekannt durch das dort gelegene Hofbräuhaus, und gründete das Unternehmen "Schuhbecks am Platzl GmbH".

Über die Jahre baute Schuhbeck das Unternehmen mit mehreren Tochtergesellschaften aus und eröffnete zahlreiche Restaurants. Außerdem hat er einen Partyservice, eine Kochschule, eine Eisdiele, einen Gewürz- und Müsliladen sowie ein Tee- und Schokoladengeschäft gegründet, in denen insgesamt rund 250 Mitarbeitende beschäftigt waren. Schuhbeck hat durch Auftritte im Fernsehen und seine Bücher ebenfalls gut verdient.

Laut RedaktionsNetzwerk Deutschland liegt das Vermögen des Star-Kochs bei circa 5 Millionen Euro. Gleichzeitig soll er jedoch Schulen in Höhe von ungefähr 14 Millionen Euro angehäuft haben. Schuhbeck hat mehrere Millionen Euro in Immobilien für sein Unternehmen investiert. Da es sich dabei um Mietobjekte handelt, soll er monatliche Fixkosten von 100.000 Euro und Personalkosten von 400.000 Euro haben.

Im Juli 2021 meldete der TV-Koch Insolvenz an. Er begründete dies mit dem Ausbleiben von Staatshilfen während der Corona-Pandemie. Im Oktober 2022 wurde der frühere Fernsehkoch zu einer Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung verurteilt.

