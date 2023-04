Kein Strom, kein Dach, kein Essen – nur mit der Kleidung am Körper und einigen wenigen Gegenständen stellen sich die Teilnehmer*innen von "7 vs. Wild“ der Wildnis entgegen. Das ist die Grundidee des Youtube-Formats. Im vergangenen Winter erreichte die zweite Staffel der Survival-Show Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. In der Sendung wurden sieben Teilnehmer*innen für sieben Tage lang auf einer einsamen Insel bei Panama ausgesetzt.

Mit dabei waren zum einen Outdoor-Profis, aber auch Youtuber*innen komplett ohne Vorerfahrung. Darunter unter anderem Publikumsliebling Jens "Knossi“ Knossalla, der aktuell auch bei "Let’s Dance“ zu sehen ist. Während der sieben Tage waren die Teilnehmer*innen jeweils komplett isoliert und filmten ihre Erlebnisse selbst – ohne Kamerateam.

Große Spannung um die Kandidaten in Staffel 3

Ausgestrahlt wurde die Show bisher auf dem Youtube-Kanal von Fritz Meinecke, dem Erfinder von "7 vs. Wild“. Er kündigte vor kurzem an, dass es eine dritte Staffel geben wird. Diesmal werden sich sieben Zweierteams für 14 Tage in die Wildnis von Kanada bzw. Alaska begeben. Wie auch beim letzten Mal wird es wieder einen bunten Mix aus Kandidat*innen mit und ohne Survival-Erfahrung geben.

In zwei Youtube-Videos hat Fritz Meinecke seine sechs Wunsch-Teams nominiert. Diese müssen nun bis zum 30. April öffentlich antworten und erklären, ob sie dabei sind oder nicht. Laut Meinecke gibt es vorab keine Absprachen mit den Nominierten. Innerhalb weniger Tage schauten rund zwei Millionen Menschen die Videos, um zu erfahren, wer diesmal dabei sein wird.

Als erste drei Teams seiner Wahl nannte Meinecke die Twitch-Streamer MontanaBlack und Elotrix, die Outdoor-Youtuberinnen Survival Lilly und Vanessa Blank und Andy und Gerrit vom Kanal "Naturensöhne“.

In Video zwei gab es eine Überraschung: Erstmals wurden zwei Entertainer außerhalb der Streaming- und Youtube-Welt nominiert: Joko und Klaas. In ihren Shows bei ProSieben haben sie sich schon einigen krassen Herausforderungen gestellt. Nehmen sie diese Challenge an?

Außerdem nominiert wurden Fitness-Youtuber Sascha Huber und Streamingstar Jens "Knossi“ Knossalla. Beide waren bereits in Staffel zwei dabei und sollen sich jetzt erneut der Wildnis stellen. Ihre ersten Reaktionen sind eine Mischung aus Schock und Begeisterung. Sie machen es allerdings noch spannend, ob sie wirklich dabei sind.

Meinecke wird – wie die letzten beiden Male – wieder selbst an der Show teilnehmen. Als Teampartner hat er den Youtuber Survival Mattin nominiert. Dieser war bereits in der ersten Staffel dabei und landete damals auf Platz zwei. Ob er die Herausforderung annimmt, hat er noch nicht verraten.

Das siebte und letzte Team ist noch komplett offen. Hier können sich wieder Zuschauer*innen der Sendung als "Wildcard“ bewerben. Welche der nominierten Teams am Ende tatsächlich dabei sein werden, wird sich in den nächsten Tagen zeigen.

Öffentlich abgesagt hat bisher nur das Duo Survival Lilly und Vanessa Blank. Als Grund wurde unter anderem genannt, dass die Youtuberin Survival Lilly aufgrund eines Vertrages mit einem anderen Survial-Format nicht teilnehmen kann. Von den anderen Wunsch-Teams gibt es noch keine endgültige Ansage zur Teilnahme. Vor allem Joko und Klaas schweigen bisher zu ihrer Nominierung.