Update auf neue News-App

Aufbau und Navigation der App

Informationsangebot in der App

Wie bekomme ich die neue News-App?

Die neue inFranken.de-News-App installiert sich automatisch als Update über die alte App. In der Regel müssen sie selbst nichts tun.

Wenn auf Ihrem Smartphone oder Tablet automatische Updates deaktiviert sind, müssen Sie das Update manuell anfordern. Dazu gehen Sie wie folgt vor.

iOS:

Öffnen Sie den AppStore von Apple

Wechseln Sie auf den Tab „Updates“

Wählen Sie „Update“ bei der App „inFranken.de NEWS“ aus

Oder Suchen Sie nach "inFranken.de NEWS" und drücken Sie auf Update

Android:

Öffnen Sie den Playstore von Google

Wählen Sie über das Menu „Meine Apps und Spiele“

Wählen Sie „Aktualisieren“ bei der App „inFranken.de NEWS“ aus

Oder Suchen Sie nach "inFranken.de NEWS" und drücken Sie auf Aktualisieren

Aufbau und Navigation der App

Wo finde ich das Menü und die Kategorien?

Sie finden das Menü am unteren Bildschirmrand. Darüber gelangen Sie zu den Themen und in die Regionen.

Einen Einblick in andere Regionen finden Sie über das Menü zum Aufklappen.

Wie kann ich meine Heimatregion auswählen?

Öffnen Sie das Menü und wählen Sie den grauen Pfeil hinter „Regionen“. Durch Aktivieren der Sterne wählen Sie sich Ihre Wunschregionen für Ihren eigenen Nachrichten-Mix aus.

Um Sport für sich zu personalisieren, gehen Sie identisch vor: folgen Sie dem grauen Pfeil hinter „Sport“ im Menü und nutzen die Sterne, um Ihre Favoriten zu wählen!

Wie kann ich den nächsten Artikel lesen?

Wechseln Sie zwischen Artikeln und Themen spielerisch mit einem seitlichen Fingerwisch.

In der alten App konnte ich wichtige Themen-Kacheln nach oben ziehen / in der Reihenfolge verändern. Geht das in der neuen App auch?

Personalisieren Sie die Reihenfolge der Themen durch Drücken, Halten und Verschieben im Menü. So können Sie die für Sie wichtigen Nachrichten schnell und einfach erreichen.

Wie kann ich die Schriftgröße auf mich anpassen?

Passen Sie die Schriftgröße individuell auf Ihre Lesegewohnheiten in den Einstellungen an.

Einmal eingestellt, bleibt die Schriftgröße für alle Artikel auf Ihrem Gerät gespeichert.

Informationsangebot in der App

Ich kann Bilder und Videos nicht finden, wo sind die hin?

In der bisherigen News-App gab es eigene Kacheln für Bildergalerien und Videos.

In der neuen News-App sind diese Inhalte in der ersten Version im Sommer 2019 als Kachel in Entdecken enthalten, es gibt noch keine eigenen Kategorien. Wir planen Ihnen diese umgehend mit einem Update im Herbst 2019 zur Verfügung zu stellen.

Wo finde ich Nachrichten aus meiner Gemeinde (Gemeindefunktion)?

Diesen Schritt haben wir uns nicht leicht getan! Die Gemeindefunktion wurde, wenn man die gesamte App betrachtet, leider nur sehr wenig genutzt. Zumal die Regionalfunktion der bisherigen App eher umständlich zu benutzen war.

Nach Nutzerumfragen haben wir uns dazu entschieden die Nachrichten aus den fränkischen Regionen zu stärken und stattdessen die Gemeinden erst einmal wegzulassen. Dafür sind nun die Nachrichten aus Ihren Heimatregionen dauerhaft frei zugänglich.

Wo finde ich die Suche nach Stichwörtern oder Postleitzahl?

Die Suche ist in der ersten Version im Sommer 2019 noch nicht enthalten. Wir denken eine Suche bis Ende 2019 anbieten zu können.

Wie gelange ich zu den Anzeigenmärkten?

Unser Angebot der Anzeigemärkte erreichen Sie erst einmal über Entdecken.

Was ist die Kategorie Entdecken?

In Entdecken stellen wir für Sie Themenseiten zu Veranstaltungen, Tipps und Service rund um und in Franken bereit.

PLUS-Inhalte: In-App-Käufe und Abonnenten-Login

Ich habe einen PLUS-Zugang über Apple oder Google als In-App-Kauf gekauft. Wie kann ich diesen weiter nutzen?

Die Funktion für sogenannte In-App-Käufe wird erst später mit einem Update in 2019 funktionieren. Wir haben rechtzeitig die In-App-Käufe für 3-Monats-, Monats- und Wochen-Abonnement deaktiviert, daher sollte Ihr Abo bereits vor der neuen App abgelaufen sein.

Falls Sie ein Jahresabo seit August 2018 gekauft haben, können Sie dieses bequem und kulant in ein ….

Kann ich mich mit meinem Abo-Login einloggen?

Ja, das können Sie! Wenn Sie auf einen PLUS-gekennzeichneten Artikel stoßen, bekommen Sie in der Leseansicht Eingabefelder für Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort. Darüber können Sie sich einloggen und diese Artikel vollständig lesen.

Was steckt hinter den als PLUS-gekennzeichnete Artikel?

Auf inFranken.de sind viele Inhalte frei zugänglich. Besonders wertvolle Artikel sind jedoch hinter einer Schranke für unsere Abonnenten – das sind sogenannte Plus-Artikel. Wenn Sie über einen PLUS-Account verfügen, können Sie sich einloggen und diese Artikel vollständig lesen.