Vortrag über die Möglichkeiten der Tagespflege im BRK Kulmbach – eine Einrichtung zum Wohlfühlen

Im Vortrag will Frau Streng, die künftige Pflegedienstleitung der BRK Tagespflege Ruppert-Villa, darüber aufklären, wie Menschen, die an Demenz erkrankt und/oder pflegebedürftig sind, von der teilstationären Einrichtung der Tagespflege profitieren können und wie die Aufenthalte dort auch die pflegenden Angehörigen entlasten. Es geht außerdem um die Finanzierung der Aufenthalte über die Pflegekassen sowie um die Erreichbarkeit der Tagespflege mit einem Fahrdienst. Ebenso erhalten Interessierte einen ersten Einblick in die Räumlichkeiten der neuen BRK Tagespflege Ruppert-Villa. Auch andere Versorgungsformen werden in dem Vortrag angeschnitten.

Im Anschluss an den Vortrag sind Anmeldungen für die Tagespflege möglich. Informationsmaterial und Give-Aways stehen ebenso zur freien Verfügung.

Den Vortrag hält Luisa Streng (Bayerisches Rotes Kreuz Kulmbach)

Der Eintritt ist frei. Über eine Spende für „Franken helfen Franken“ freuen wir uns sehr. Die Veranstaltung wird organisiert von der Mediengruppe Oberfranken - Fachverlage GmbH & Co. KG, präsentiert von der Bayerischen Rundschau.

Wann? Donnerstag, 14.11.2019, 18:30 - 20:00 Uhr

Ort? Verlagsgebäude der Bayerischen Rundschau, Veranstaltungsraum 2. Stock, E.-C.-Baumann-Str. 5, 95326 Kulmbach

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.

Bitte bestätigen Sie den Termin: Donnerstag, 14.11.2019, 18.30 Uhr Anzahl der gewünschten Plätze: * 1 2 3 4 Geschäftspartner-Nr. (falls bekannt): Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Sind Sie Abonnent? * Ja Nein Die Mediengruppe Oberfranken - Zeitungsverlage GmbH & Co. KG verarbeitet Ihre Daten personenbezogen im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. EU-DS-GVO. Detaillierte Informationen zur Datenerhebung finden Sie unter dem Reiter Datenschutz unter www.infranken.de/abovorteil Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit widersprechen. Ein Widerruf kann formfrei und ohne Angabe von Gründen an vertrieb@infranken.de oder telefonisch unter 0951/188581 erfolgen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung findet nicht statt. Bitte hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Verlag meine Daten bis auf Widerruf für die Zukunft speichert und für die Unterbreitung von Angeboten nutzt. Ja, per Telefon Ja, per E-Mail Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 14 - 3 : * = Pflichtfeld

Anmeldeschluss ist der 12.11.2019. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung.