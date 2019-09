Das Wettrennen um den Chefsessel im Bamberger Rathaus hat begonnen und nimmt immer mehr Fahrt auf. Nach den beiden Herausforderern Christian Lange (CSU) und Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg) hat auch der amtierende Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) verkündet, dass er bei der Wahl im März 2020 noch einmal antritt. Zuletzt hat Daniela Reinfelder (BuB) noch ihren Hut in den Ring geworfen, weitere Kandidaten dürften in den nächsten Wochen folgen.

Mit welchen Konzepten gehen die Bewerber in den Wahlkampf? Warum hält sich jeder einzelne für am besten geeignet, die Geschicke Bambergs zu lenken? Diese Fragen wollen wir frühzeitig stellen und den Kandidaten bei öffentlichen Interviews ernsthaft auf den Zahn fühlen, ehe es im nächsten Jahr auch eine gemeinsame Diskussionsrunde geben wird. Die Gespräche führt der Leiter der Bamberger Lokalredaktion, Michael Memmel. Er lädt alle Leser des Fränkischen Tags dazu ein, nicht nur die Interviews im FT-Verlagsgebäude in der Gutenbergstraße zu verfolgen, sondern dazu auch selbst Fragen zu formulieren.

Die Termine:

07.10., 19 Uhr: Christian Lange

14.10., 19 Uhr: Andreas Starke

25.10., 19 Uhr: Jonas Glüsenkamp

28.10., 19 Uhr: Daniela Reinfelder

Veranstaltungsort: Veranstaltungsraum im Verlagsgebäude in der Gutenbergstr. 1 in Bamberg

Melden Sie sich zu den Terminen gleich hier an und schreiben Sie uns, welchem Kandidaten wir was für eine Frage stellen sollen.

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 100 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung. Falls Sie sich sehr kurzfristig anmelden, erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail.