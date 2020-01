Der Fränkische Tag lädt zusammen mit Radio Bamberg und der IHK Oberfranken zum großen Showdown der Bamberger Oberbürgermeister-Kandidaten am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr in den Ziegelbau des Welcome-Kongress-Hotels ein. Genau zwei Wochen vor der Kommunalwahl kommt es bei dieser Podiumsdiskussion zum verbalen Kräftemessen aller Bewerber um den Chefsessel im Rathaus. Amtsinhaber Andreas Starke (SPD) wird von bis zu elf Politikern herausgefordert. Sollten alle Kandidaten noch die Zulassungshürden meistern, wären das: Christian Lange (CSU), Jonas Glüsenkamp (Grüne), Ursula Redler (BA), Daniela Reinfelder (BuB), Claudia John (FW), Stephan Kettner (Linke), Gregor Großkopf (Wunderburger), Fabian Dörner (Die Partei), Hans-Günter Brünker (Volt), Martin Pöhner (FDP) und Thomas Kellermann (Bambergs Mitte).

Die Veranstaltung, die als zünftiger Frühschoppen mit Weißwurst und Bier daherkommt, bietet aber noch mehr als einen spannenden Wettstreit der besten Ideen für Bambergs Zukunft, sondern auch einen Rückblick auf den humoristischen Vorabend. An jenem Samstag, 29. Februar, um 19 Uhr wird nämlich Arnd Rühlmann alias „Bruder Ignazius“ zu seiner Fastenpredigt in den Ring steigen und das Geschehen in der Welterbestadt genüsslich sezieren.

Anmeldung

Melden Sie sich gleich hier zu der kostenlosen Veranstaltung am Sonntagvormittag an und schreiben Sie uns, welchem Kandidaten wir was für eine Frage stellen sollen.

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.

Anzahl der gewünschten Plätze für die Podiumsdiskussion am Sonntag, 1. März, um 10.30 Uhr im Ziegelbau des Welcome-Kongress-Hotels Bamberg (Mußstraße 7). * 1 2 3 4 Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Die Mediengruppe Oberfranken - Zeitungsverlage GmbH & Co. KG verarbeitet Ihre Daten personenbezogen im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. EU-DS-GVO. Detaillierte Informationen zur Datenerhebung finden Sie unter dem Reiter Datenschutz unter www.infranken.de/abovorteil Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit widersprechen. Ein Widerruf kann formfrei und ohne Angabe von Gründen an vertrieb@infranken.de oder telefonisch unter 0951/188581 erfolgen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung findet nicht statt. Sie können hier bereits im Vorfeld eine Frage formulieren. Bitte geben Sie an, an welchen Kandidaten sie gerichtet ist: Sie können maximal noch 800 Zeichen schreiben. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 24 - 2: * = Pflichtfeld

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei gut 600 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung. Falls Sie sich sehr kurzfristig anmelden, erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail.