Muss Johann Kalb um seinen Chefsessel im Landratsamt bangen? Aktuell sieht sich der Amtsinhaber von vier Männern herausgefordert. In Einzelinterviews und einer Podiumsdiskussion stellen wir die Bewerber und ihre Ideen vor. Hier können Sie sich für jede Veranstaltung anmelden.

Vier gegen einen – so lautet aktuell das Wettrennen im Landkreis Bamberg. Zu gewinnen gibt es sechs Jahre als Landrat und jede Menge Arbeit in verschiedensten Bereichen – vom Umbau des Öffentlichen Personennahverkehrs über den Erhalt der medizinischen Versorgung bis zur Entwöhnung der Region von der Abhängigkeit von der Automobilindustrie. Und und und.

Mit dem SPD-MdB Andreas Schwarz, dem Grünen-Fraktionschef Bernd Fricke, dem Rattelsdorfer Bürgermeister Bruno Kellner für die Freien Wähler und FDP-Nachwuchshoffnung Marco Strube treten aktuell vier ambitionierte Politiker an, um CSU-Landrat Johann Kalb beim Urnengang am 15. März hinter sich zu lassen. Oder zumindest in eine Stichwahl zu zwingen. Die Entscheidung treffen am Ende die Landkreis-Bürger. Und um diese auf ihre Aufgabe bestens vorzubereiten, lädt der Fränkische Tag zusammen mit Radio Bamberg zu einer großen Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten am Montag, 17. Februar, um 19 Uhr in den Kulturboden Hallstadt ein. Aber bereits davor stellt der FT jeden Bewerber in öffentlichen Einzelinterviews mit Redaktionsleiter Michael Memmel vor – Bürger mit eigenen Fragen an die Kandidaten sind hier ausdrücklich erwünscht.

Die Termine:

Donnerstag, 16. Januar, 19 Uhr:

FT-Interview mit Marco Strube in der Gastwirtschaft „Schwarzer Bär“ in Hirschaid

Freitag, 17. Januar, 19 Uhr:

FT-Interview mit Andreas Schwarz in der Weinstube „Altes Rathaus“ in Unterhaid

Freitag, 24. Januar, 16 Uhr:

FT-Interview mit Johann Kalb im Levi-Strauss-Museum in Buttenheim

Montag, 17. Februar, 19 Uhr:

Podiumsdiskussion von FT und Radio Bamberg mit allen Kandidaten im Kulturboden Hallstadt

Melden Sie sich zu den Terminen gleich hier an und schreiben Sie uns, welchem Kandidaten wir was für eine Frage stellen sollen.

Pflichtfeld! Bitte ausfüllen.

Bitte wählen Sie die gewünschte Veranstaltung aus: * Donnerstag, 16. Januar - Interview mit Marco Strube (Gastwirtschaft „Schwarzer Bär“ Hirschaid) Freitag, 17. Januar - Interview mit Andreas Schwarz (Weinstube „Altes Rathaus“ Unterhaid) Freitag, 24. Januar - Interview mit Johann Kalb (Levi-Strauss-Museum Buttenheim) Montag, 17. Februar - Podiumsdiskussion mit allen Kandidaten im Kulturboden Hallstadt Anzahl der gewünschten Plätze: * 1 2 3 4 Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Sind Sie Abonnent? * Ja Nein Die Mediengruppe Oberfranken - Zeitungsverlage GmbH & Co. KG verarbeitet Ihre Daten personenbezogen im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. EU-DS-GVO. Detaillierte Informationen zur Datenerhebung finden Sie unter dem Reiter Datenschutz unter www.infranken.de/abovorteil Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit widersprechen. Ein Widerruf kann formfrei und ohne Angabe von Gründen an vertrieb@infranken.de oder telefonisch unter 0951/188581 erfolgen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung findet nicht statt. Bitte hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Verlag meine Daten bis auf Widerruf für die Zukunft speichert und für die Unterbreitung von Angeboten nutzt. Ja, per Telefon Ja, per E-Mail Sie können hier bereits im Vorfeld eine Frage formulieren. Bitte geben Sie an, an welchen Kandidaten sie gerichtet ist: Sie können maximal noch 800 Zeichen schreiben. Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wieviel ist 2 x 4: * = Pflichtfeld

Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei den Interviews bei 30 bis 50 Personen und bei der Podiumsdiskussion bei 380 Personen. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung. Falls Sie sich sehr kurzfristig anmelden, erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail.