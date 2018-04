Welche Arbeiten stehen jetzt im Frühling an? Unser Gartenexperte Jupp Schröder beantwortet Ihre Fragen rund um das Thema "Beet- und Balkonpflanzen". Legen Sie mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung den Grundstein für einen schönen blühenden Garten oder Balkon.

Kostenlose Teilnahme für unsere Abonnenten.



Termin: Donnerstag, 24. Mai 2017 - 17 Uhr



Dauer:ca. 1,5 Stunden



Veranstaltungsort: Dechant Gartenbau, Am Heidelsteig 9, 96052 Bamberg

Anmeldung: Keine Anmeldung erforderlich, Sie können einfach vorbeikommen.



Dechant Gartenbau

Genauso, wie die Familie Dechant schon immer dem Grünen Beruf verfallen war, ebenso fortschrittlich hat die Familie gedacht. Kein Wunder also, dass der Betrieb zu den modernsten Bambergs zählt.

Die 1928 gegründete Gärtnerei mit 5.000m² unter Glas am Heidelsteig leiten nun Philipp, Johannes und Andrea Dechant in der vierten Generation. Da alle drei Geschwister bereits früh mit dem „Gärtnervirus“ infiziert waren, gab dies für die Eltern Hans und Hermine Dechant den Ausschlag, sich im Jahr 1999 an der Gärtnersiedlung Rain zu beteiligen. Als Mitglied der Gärtnersiedlung bewirtschaften die Geschwister neben dem Bamberger Stammbetrieb inzwischen weitere 62.000m² Gewächshausfläche in Rain am Lech.

Bereits in den 1980er Jahren wurde man sich mit dem Unternehmen Dehner einig - eine Partnerschaft, die bis heute Bestand hat. Einen Großteil der produzierten Pflanzen vermarkten die Dechants somit über den Großhandel. In Bamberg legt man aber, wie eh und je, großen Wert auf den Verkauf an private Kunden.

Sortiment & Dienstleistungen:

Fachberatung & Pflanzenservice, Frühjahrsblüher, Beet- und Balkonpflanzen, bepflanzte Ampeln & Kübel, Hochstämme, Herbstzauber