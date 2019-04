Unser Gartenexperte Jupp Schröder gibt Ihnen wertvolle Tipps zum Thema "Frühjahrsflor" und steht Rede und Antwort für Ihre Fragen.

Kostenlose Teilnahme für unsere Abonnenten.



Termin: Donnerstag, 9. Mai 2019, um 17 Uhr



Dauer: ca. 2 Stunden



Veranstaltungsort: Gartenbaubetrieb Lurtz, Villachstr. 10, 96052 Bamberg

Anmeldung: Keine Anmeldung erforderlich, Sie können einfach vorbeikommen.



Gartenbaubetrieb Lurtz

Familie Lurtz kann auf eine lange Bamberger Gärtnertradition zurückblicken. Ihre Eltern bauten das erste Gewächshaus auf das Grundstück in der Villachstraße. 1976 übernahm Gärtnermeisterin Grete Lurtz zusammen mit Ehemann Alfred den Familienbetrieb und baute bis in die 1990er Jahre hinein Gemüse an.

Heute sind Zierpflanzen an die Stelle des Gemüses getreten und gedeihen unter Glas und Folie. Nach den klassischen Frühlingsboten, wie z.B. Primeln, Viola und Bellis liegt der Schwerpunkt der Produktion auf Beet- und Balkonpflanzen. Allein 20 verschiedene Arten und Sorten an Petunien und Geranien sind jedes Jahr im Sortiment zu finden. Viola und Erica ergänzen das Angebot im Herbst.

Den Großteil der Pflanzen vermarkten Grete und Alfred Lurtz über den Großhandel, aber auch Privatkunden können sich in der Gärtnerei die gewünschten Blumen aussuchen und werden individuell beraten.

Profidünger und hochwertige Blumenerde runden das Sortiment ab. Auf Kundenwunsch können Blumenkästen und Kübel bepflanzt werden. Beide Töchter, Monika Lurtz und Kathrin Papritz, sind dem Gärtnerberuf treu geblieben: Während Monika in der Gärtnerei ein eigenes Floristikgeschäft betreibt, wird Kathrin den elterlichen Betrieb übernehmen.

Sortiment & Dienstleistungen:

Saisonale Beet-, Balkon- und Friedhofspflanzen, Fachberatung, Pflanzservice, Hochwertige Blumenerde und Blumendünger