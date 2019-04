Unser Gartenexperte Jupp Schröder gibt Ihnen wertvolle Tipps zum Thema "Sommerflor / Schnittblumen" und steht Rede und Antwort für Ihre Fragen.

Termin: Donnerstag, 11. Juli 2019, um 17 Uhr



Dauer: ca. 2 Stunden



Veranstaltungsort: Blumen Hohe, Nürnberger Straße 32, 96050 Bamberg

Anmeldung: Keine Anmeldung erforderlich, Sie können einfach vorbeikommen.

Blumen Hohe

Blumen Hohe ist seit dem 2. Weltkrieg in der Nürnberger Straße 32 daheim. Mit der Übernahme des Betriebs 2016 durch Michael Böhmer rückte der ökologische Anbau von Schnittblumen und Topfpflanzen in den Vordergrund. Bis heute bietet die Gärtnerei Pflanzen für Garten, Balkon und Terrasse für jede Saison.

Das ganze Jahr über läuft die Produktion von eigenen Schnittblumen. Im Frühjahr und Herbst in den Glashäusern. Im Sommer auf der Freilandfläche. Die meisten, im Floristikfachgeschäft verarbeiteten Schnittblumen, stammen aus eigenem Anbau.

Aus den schnittfrischen Blumen zaubert das Floristikteam herrliche Sträuße und Gestecke für alle Anlässe. Egal ob Hochzeiten oder Geburtstage, ob Tischdeko oder Kirchenschmuck - Blumen Hohe gestaltet immer das passende Blumendekor.

Erfahrene Trauerberatung und ein stilvolles Angebot an Trauer- und Gedenkschmuck sowie Sargdekorationen runden das umfassende Angebot ab. Ein nächster Schritt in Blumen Hohes Bemühungen zum Schutz der Umwelt: Seit April 2017 werden Blumen in Bamberg mit einem umweltfreundlichen Elektro-Lieferwagen ausgeliefert.

Sortiment & Dienstleistungen:

Schnittblumen, Frühjahrsblüher, Beet- und Balkonpflanzen, Kräuter, Stauden, Pflanzenverleih, Floristik, Fleurop, Blumenabo und Lieferservice