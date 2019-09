Strecke: Begleiten Sie Helmut Klösel auf einer tollen Wanderung durch Flora und Fauna der fränkischen Schweiz. Wandern Sie vom Treffpunkt in Friesen aus zur Friesener Warte und weiter über den Höhenzug zu der Almadlerhütte des Touren- und Wintersportclubs. Auf der gesamten Strecke erhalten Sie viele Informationen und besondere Ausblicke. Zusätzlich wird Ihnen die Kräuterfrau viele heimische Kräuter vorstellen und Ihnen interessante Geschichten erzählen. Auf der Hütte angekommen, gibt es eine kleine Pause mit Bratwürsten und kalten Getränken. Danach laufen Sie gemeinsam wieder zum Ausgangspunkt.

Datum: Samstag, 21.09.2019 - Beginn: 9 Uhr

Start/Treffpunkt/Ziel: Unterer Parkplatz in Friesen (Ortsteil von 96114 Hirschaid)



Dauer: ca. 4 Stunden

Streckenlänge: Ca. 8 km

Wanderführer: Helmut Klösel

Preis: 10€ je Abonnent (inkl. 1 Paar Bratwürste + Brötchen und Getränk an der Hütte),

die Kosten werden am Treffpunkt in bar bei Helmut Klösel bezahlt.

Schwierigkeitsgrad der Strecke: Leicht mit leichten Anstiegen

Ausrüstung: Festes Schuhwerk unbedingt notwendig

Special: Sie erhalten zu Beginn ein kostenlose Flasche Wasser für die Wanderstrecke.

Im Preis inbegriffen: Als Mittagssnack gibt es an der Almadler-Hütte frisch gebratene Bratwürste (1 Paar + 1 Brötchen/Person) und ein Getränk nach Wahl (alkoholfrei oder Bier). Sowie den fachkundigen Vortrag von der Kräuterfrau.

Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

Mit freundlicher Unterstützung von:

