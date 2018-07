Schwingen Sie beim Jedermannturnier der Saale-Zeitung und des MGC „Stahlquelle“ Bad Bocklet den Schläger und gewinnen Sie tolle Preise.



Einzelwettbewerb:

Start am Sonntag, 22. 7. 2018 · 10.30 – 16.00 Uhr

Spielmodus: Separate Wertung für Damen, Herren und Kinder.

Die beste Runde wird gewertet.

Startgebühr: 3,00 € pro Spielrunde

Sie können mehrere Runden spielen.



1.Preis jeweils für Damen- und Herrenkonkurrenz:

Zwei Veranstaltungstickets für die Operette "Der Zigeunerbaron" am 16.2.2019 in Bad Kissingen.

2. + 3. Preis jeweils für Damen- und Herrenkonkurrenz: Jeweils eine 10er Karte für Minigolf



Teamwettbewerb:

Start am Sonntag, 22. 7. 2018 · 10.30 – 16.00 Uhr

Spielmodus: 2 Spieler pro Team, jeder spielt zwei Runden.

Das Team mit der besten Gesamtwertung gewinnt.

Startgebühr: 6,00 € pro Teammitglied



1.Preis:

Zwei Veranstaltungstickets für die Operette "Der Zigeunerbaron" am 16.2.2019 in Bad Kissingen.

2. + 3. Preis: Jeweils eine 10er Karte für Minigolf





Veranstaltungsort:

Miniatur-Golf Bad Bocklet

Am Kurpark

97708 Bad Bocklet



Bezahlung der Startgebühr:

Direkt am Veranstaltungstag vor Ort



alternative Anmeldemöglichkeiten:

per E-Mail: mgc-badbocklet@web.de

persönliche Anmeldung: direkt bei der Mini-Golfanlage in Bad Bocklet