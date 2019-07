Über 1.000 Leserinnen und Leser haben an unserer Abstimmung zur Wahl "Fußballer der Saison" teilgenommen. In sechs Kategorien konnte zwischen den Sportlern abgestimmt werden. Als kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Abstimmung verlosten wir hochwertige Veranstaltungstickets.

Freuen dürfen sich nun 11 glückliche Gewinner über folgende Preise (Die Gewinner erhalten Ihre Tickets in den nächsten Tagen per Post):

Je 2 Karten für Michael Patrick Kelly, Tanja Dietz aus Coburg und Alfred Ott aus Bamberg

aus Coburg und aus Bamberg Je 2 Karten für Albert Hammond, Manfred Dümig aus Zapfendorf und Brunhilde Sawade aus Scheßlitz

aus Zapfendorf und aus Scheßlitz Je 2 Karten für Roland Kaiser, Horst Engelhardt aus Coburg und Hubertus Mönch aus Coburg

aus Coburg und aus Coburg 2 Karten für PUR, Elfriede Kreuzer aus Ebelsbach

aus Ebelsbach 2 Karten für Die Amigos, Jürgen Hansen aus Strullendorf

aus Strullendorf 2 Karten für Viva Voce, Dora Dotterweich aus Burgebrach

aus Burgebrach 2 Karten für Barclay James Harvest feat. Les Holroyd, Martina Fanslau aus Hollfeld

aus Hollfeld 2 Karten für Udo Jürgens - Unvergessen, Anneliese Hofmann aus Schlüsselfeld

Sie möchten gerne wissen, welche Fußballer/innen die Abstimmung gewonnen haben? Nach der großen Gala am 12. Oktober lesen Sie das Ergebnis selbstverständlich in Ihrer Heimatzeitung und auf www.infranken.de