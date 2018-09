Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die aktuellen Nachrichten jeden Morgen in den Briefkasten kommen?



Dies ist nicht zuletzt ein Verdienst unserer hochmodernen Zeitungsdruckmaschine. Innerhalb weniger Stunden werden an unserem Verlagssitz in Bamberg die Tageszeitungen für die Leserinnen und Leser des Fränkischen Tags, der Bayerischen Rundschau, des Coburger Tageblatts und der Saale-Zeitung gedruckt, verarbeitet und über eine ausgeklügelte Logistik verteilt.



Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und erfahren Sie bei einer Führung durch die verschiedenen Stationen, was hier alles in Bewegung gesetzt wird, damit Sie Ihre Zeitung pünktlich auf dem Frühstückstisch haben.



Treffpunkt: Mediengruppe Oberfranken, Gutenbergstr. 1, 96050 Bamberg



Dauer: ca. 1 Stunde, 15 Min

Die Führung ist kostenlos. Falls Sie doch nicht teilnehmen können, bitten wir Sie uns abzusagen. Damit wir anderen Leser die Chance geben können, an dieser besonderen Führung teilzunehmen. Vielen Dank im Voraus!

Ich möchte mich für eine Druckerei-/Unternehmensführung bei der Mediengruppe Oberfranken anmelden als Privatperson als Gruppe Folgende Termine stehen für Sie als Privatperson zur Verfügung: Donnerstag, 11. Oktober, 17:00 Uhr Donnerstag, 15. November, 15:30 Uhr Mittwoch, 28. November, 17:30 Uhr Dienstag, 11. Dezember, 15:30 Uhr Ich möchte mich mit meiner Gruppe zu folgendem Wunschtermin anmelden (bitte mindestens zwei Termine angeben): Bitte tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein:

Anzahl der gewünschten Plätze: Geschäftspartner-Nr. (falls bekannt): Anrede: Vorname: * Nachname: * Straße: * Hausnummer: * PLZ: * Ort: * E-Mail: Telefonnummer: Mobilnummer: Geburtsdatum: Sind Sie Abonnent? * Ja Nein Die Mediengruppe Oberfranken - Zeitungsverlage GmbH & Co. KG verarbeitet Ihre Daten personenbezogen im Rahmen des Vertragsverhältnisses gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b. EU-DS-GVO. Detaillierte Informationen zur Datenerhebung finden Sie unter dem Reiter Datenschutz unter www.inFranken.de/abovorteil Ich kann der Nutzung meiner persönlichen Daten jederzeit widersprechen. Ein Widerruf kann formfrei und ohne Angabe von Gründen an vertrieb@inFranken.de oder telefonisch unter 0951/188581 erfolgen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu deren werblicher Nutzung findet nicht statt. Bitte hier anklicken und von Leservorteilen profitieren! Ja, ich bin damit einverstanden, dass der Verlag meine Daten bis auf Widerruf für die Zukunft speichert und für die Unterbreitung von Angeboten nutzt. Ja, per Telefon Ja, per E-Mail Teilnahmebedingungen gelesen und akzeptiert: * * ja Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage:

Wie viele Jahreszeiten gibt es?: * = Pflichtfeld *Die maximale Teilnehmerzahl liegt pro Termin für Privatpersonen bei 20, für Schulklassen bei 30. Bei Überbuchung des Termins werden die Plätze nach zeitlichem Eingang der Anmeldung vergeben. Sie erhalten eine schriftliche Terminbestätigung. Sollte die Teilnehmerzahl bei Privatpersonen-Führungen unter 8 Personen liegen, behalten wir es uns vor, die Führung kurzfristig telefonisch oder schriftlich abzusagen.