Wir laden Sie, mit freundlicher Unterstützung des ODEON Kinos, zur Kinovorstellung von "Shaun das Schaf - der Film: UFO Alarm" am Samstag, den 19.10.2018 um 11 Uhr ein.

Sie erhalten zwei kostenlose Kinokarten und ein kostenloses Snackmenü pro Karte dazu (1x Popcorn klein und 1x Softdrink 0,5l).

So macht Kino im wahrsten Sinne des Wortes doppelt Spaß!



Holen Sie sich am Dienstag, den 24.09.2018, in einer unserer Geschäftsstellen Ihre kostenlosen Tickets ab. Bitte den Sparcoupon ausdrucken und mitbringen. Nur so lange der Vorrat reicht!





Hier können Sie den Sparcoupon herunterladen und ausdrucken.



Karten nur hier erhältlich:

Geschäftsstelle Berliner Ring

Gutenbergstraße 1

96050 Bamberg

Öffnungszeiten am Dienstag: 8-17 Uhr



Geschäftstelle Maxplatz

Grüner Markt 31

96047 Bamberg

Öffnungszeiten am Dienstag: 9-18 Uhr



Weitere Infos unter: www.odeonkino.de



Odeon Bamberg | Luitpoldstraße 25 | 96052 Bamberg



*Aktion gültig nur solange der Vorrat reicht. Bitte Coupon downloaden und mitbringen. Nur ein Coupon pro Abonnent einlösbar, keine Barauszahlung möglich. Der Film ist ohne Altersbeschränkung, freie Platzwahl.